Odkurzacz Viomi V3, S9, a może jednak poczciwe i sprawdzone V2 Pro?

Od ponad roku za czystość mojej podłogi odpowiada między innymi Viomi V2 Pro. Po tym czasie z ręką na sercu mogę przyznać, że jest to bardzo dobry inteligentny odkurzacz, warty swojej niewygórowanej ceny.

V2 Pro nie sprawia większych problemów, poza małymi wpadkami i humorkami. Czasem zdarzało mu się zabłądzić lub wciągnąć kabel od ładowarki, ale kto takie błahostki by rozpamiętywał — w końcu podłoga wysprzątana.

Viomi w maju 2020 ogłosiło następcę udanego modelu V2 Pro, który posiadał między innymi kilka wartościowych udoskonaleń:

zwiększona moc ssania o 500 PA, czy finalnie 2600 PA, co pozwala wchłonąć o 20% więcej niechcianych siupów;

większa pojemność baterii, zamontowane 4900 mAh, umożliwia pracę o prawie godzinę dłużej;

lepszy algorytmy odkurzania;

zapisania do pięciu różnych powierzchni mieszkalnyc.



Tyle wystarczyło, aby podnieść numerek do trójeczki :)



Jednak nowa wersja nie była żadną rewolucją, tylko ewolucją… Dlatego też w tym roku wjechał czyścić salony Viomi S9, który poza kolejnymi udoskonaleniami względem V3 posiada również stację dokującą z prawdziwego zdarzenia, która nie tylko naładuje baterię, ale także sama potrafi opróżnić zbiornik z kurzem! Teraz odkurzacz staje się praktycznie bezobsługowy!

Wygląd Viomi S9 nieznacznie się zmienił, wieżyczkę wycentrowano i dodano kilka designerskich elementów. Siłę ssącą podbito do 2700 Pa i zwieszono pojemność baterii do 5200 mAh. Całkowity czas pracy tego modelu wynosi do 3,5 godziny, co może przełożyć się na ogarnięcie 320 m2 powierzchni — te liczby robią już konkretne wrażenie. Pozostała charakterystyka bez zmian: pojemnik na wodę/kurz i zestaw czujników: zbliżeniowych, kół, nacisku wieżyczki, podłoża i wysokości. Szkoda, że Viomi uparcie nie dodaje drugiej szczotki bocznej, która moim zdaniem jest dość wartościowa...

Jednak w tym Viomi S9 najważniejszą nowością jest, wspomina wcześniej, baza z funkcją opróżniania zbiornika odkurzacza. Wewnątrz niej znajduje się worek o pojemności 3 litrów.

Po każdym zakończonym sprzątaniu i zadokowaniu w stacji uruchamia się system zasysania śmieci z odkurzacza do bazy. Gdy nadejdzie czas wymiany worka, to sama stacja poformuje nas o tym za pomocą komunikatu na swojej obudowie. Nieźle co?

Drużyna sprzątająca od Viomi rozrasta się prężnie, dlatego też powstaje pytanie, który odkurzacz jest dla kogo. Myślę, że wybór można uzależnić przede wszystkim od budżetu, który chcemy przeznaczyć na zakup, a także wielkości mieszkania, po którym odkurzacz będzie jeździł. Jeśli mamy lokum poniżej 100 m2, to model V2 Pro będzie wystarczający, jednak gdy posiadamy trzy razy większą domostwo, to warto rozważyć V3 lub nawet S9…

Aktualnie w sklepie Geeklifetime.com trwa promocja na wybrane modele odkurzaczy, więc warto się rozeznać czy jest opłacalna ;). Sklep oferuje darmową wysyłkę, która realizowana jest z magazynów w Polsce: