Wybuch dysku USB. Dziennikarz w Ekwadorze ranny po eksplozji

Z doniesień serwisu The Register bazujących na komunikacie Ekwadorskiej Policji wynika, że przesyłki tajemniczymi nośnikami USB trafiły do czterech różnych redakcji. Dziennikarz jednej z nich miał zostać ranny po tym, jak pamięć USB eksplodowała po podłączeniu do komputera. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w nośniku miał być ukryty ładunek wybuchowy, a w tym konkretnym przypadku eksplodowała tylko jego połowa.