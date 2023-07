Ogromny wyciek danych Polaków – jak sprawdzić, czy dane osobowe wyciekły?

Złośliwe oprogramowanie lub pewne narzędzia (np. HackBrowserData ) mogą wykradać takie dane, ponieważ są zapisane w plikach w formacie SQLite. W przypadku Chrome na Windows jest to plik:

Nie oznacza to jednak, że przechowywanie poświadczeń w przeglądarkach jest złą praktyką, ponieważ wbudowane menedżery są bardzo wygodne, zapewniają synchronizację (zakładając zalogowanie w przeglądarce) oraz nie wymagają instalacji dedykowanych aplikacji na urządzeniach.

Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie systemu, aby nie doprowadzić do wykonania złośliwego kodu — tym bardziej że dostęp do plików z poświadczeniami nie wymaga uprawnień administratora.

Weryfikacji obecności naszych danych w opisywanym wycieku możemy dokonać z użyciem serwisu Have I Been Pwned — baza z forum została do niego dodana.