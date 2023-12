Kolejny wyciek z ALAB. Gigabajty danych trafiły do sieci

Przypomnijmy, że jeszcze kilka tygodni temu na skutek kradzieży danych z ALAB do sieci trafiły pełne pakiety danych osobowych Polaków. Oznacza to, że przestępcy, którzy wykorzystali oprogramowanie typu ransomware, uzyskali dostęp do imion, nazwisk, numerów PESEL, adresów zamieszkania pacjentów i przypisanymi do nich wyników badań.