Wyciek danych Polaków. Netflix popełnił ogromny błąd

Squid Game to popularny serial z Korei Południowej, który dostępny jest na platformie Netflix. Z racji nadchodzącej premiery drugiego sezonu serialu, organizowane jest wydarzenie Squid Game Arena. Podczas niego będzie można obejrzeć przedpremierowo pierwszy odcinek nowego sezonu i wziąć udział w konkursie z aktywnościami fizycznymi.

Jak informuje redakcja serwisu niebezpiecznik.pl, zorganizowano konkurs, w którym do wygrania były wejściówki na wydarzenie. Aby zdobyć wejściówki, trzeba było odpowiedzieć na pytanie konkursowe i wypełnić formularz zgłoszeniowy, który zawierał imię, numer telefonu i adres e-mail.

Uczestnicy zabawy, którzy wygrali, otrzymały od Netfliksa wiadomość e-mail z informacją o zwycięstwie. Po kliknięciu przesłanego odnośnika mogli zobaczyć stronę internetową, która nie wyglądała tak, jak można by się spodziewać.

Odbiorcy wiadomości otrzymali link, w którym zgromadzone były dane uczestników konkursu. Dało się wyeksportować te dane do arkusza kalkulacyjnego. Tabela taka zawierała ponad 4,8 tys. wierszy. W każdym z nich zawarto imię, e-mail i numer telefonu. Pojawiły się też zapisy w polu "influencer".

Jak podaje Niebezpiecznik, metodami OSINT potwierdzono, że dane osób z rzeczonego pliku są autentyczne. Na ich podstawie dało się namierzyć m.in. profile w mediach społecznościowych wybranych osób. Redakcja Niebezpiecznika przesłała zapytanie w sprawie konkursu do Netfliksa oraz do firmy, która zajmowała się organizacją konkursu.

Duże problemy mogą mieć też wymienieni w dokumencie influencerzy. Ich dane mogą być wykorzystane do wykonywania żartów telefonicznych, ale także do poważniejszych oszustw związanych ze spoofingiem. Wiosną tego roku swoją historię ze spoofingiem opisał Krzysztof Stanowski. Wygenerowało to wiele problemów, zaangażowało służby, a dziennikarz i jego rodzina byli nękani.