Wyciekła data premiery RTX 4060 i 4060 Ti? Jeszcze tej wiosny

Wciąż czekamy na premierę karty RTX 4070. Wiemy już, że jej debiut ma odbyć się 13 kwietnia 2023 r. Do tej pory nie poinformowano jednak, kiedy na rynek trafią karty NVIDIA GeFotce RTX 4060 i 4060 Ti. Do tej pory branża była przekonana tylko na temat tego, że pojawią się one po premierze RTX 4070 . Najnowsze plotki rzucają nieco światła na ten temat.

Karta graficzna RTX 4060 Ti powinna oferować podobne osiągi do RTX 3070 Ti. Autorzy, zauważają, że na premierę karta poprzedniej generacji kosztowała 599 dolarów, więc 4060 Ti powinna kosztować ok. 399 dolarów, aby była konkurencyjnym wyborem w porównaniu do 3060 Ti, która miała taką samą sugerowaną cenę detaliczną. Póki co cena jednak nie została potwierdzona w żadnych źródłach.