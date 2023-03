NVIDIA GeForce RTX 4090 tanieje. Dobry znak, ale tanio nie jest

Nie są to obniżki, które w znaczący sposób wpłyną na dostępność karty dla klientów. Nie da się jej jednak pominąć. Jak piszą dziennikarze serwisu videocardz.com, powołując się na redakcję Cowcotland, sugerowana cena detaliczna karty RTX 4090 spadła z 1859 do 1819 euro. Początkowa cena RTX 4090 Founders Edition wynosiła 1949, co oznacza, że doczekaliśmy się obniżki o 7 proc. od wypuszczenia produktu na rynek.