Wyciekły dane klientów apteki. Powinni zmienić hasła

"Do zdarzenia doszło w wyniku ataku cyberprzestępców polegającego na uzyskaniu loginu i hasła do API sklepu, a w następstwie bazy danych klientów sklepu, która została skopiowana" – czytamy w komunikacie apteki.

Niebezpiecznik zwraca uwagę na niejasne rekomendacje apteki. Zalecono bowiem, by klienci zastrzegli swoje numery PESEL. Jeśli wziąć pod uwagę listę danych, które miały brać udział w wycieku, nie jest to ruch zrozumiały. Nie poinformowano bowiem, że wyciekły też numery dokumentów, ani numery PESEL. Być może skala wycieku nie jest jeszcze znana, stąd ta rekomendacja.

Druga z rad, które są nieprecyzyjne, to zalecenie, by zmienić "loginy i hasła do portali". Nie dodano, że tylko te, które były tożsame z danymi logowania do apteki, powinny zostać zmienione. Co więcej, na liście danych, które wyciekły, nie pojawiły się hasła, możemy założyć, że te też nie są już bezpieczne.