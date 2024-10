Wykradli dane 31 mln użytkowników. Archiwum internetu po ataku

"Czułeś kiedyś, że Internet Archive działa na patyczkach i jest stale na granicy katastrofalnego naruszenia bezpieczeństwa? Właśnie do tego doszło. Zobacz 31 milionów z was na HIBP!". Tak wyglądała treść komunikatu, którą hakerzy udostępnili na stronie po ataku.

Wyciek został potwierdzony przez platformę Have I Been Pwned. Można na niej sprawdzić, czy nasz adres mailowy został wykradziony w wyniku ataku hakerskiego. HIBP potwierdza, że w pakiecie danych 31 mln użytkowników zawarte zostały adresy mailowe, loginy i zahaszowane hasła. Dane zawarto w pliku SQL o rozmiarze 6,4 GB.

Troy Hunt z Have I Been Pwned potwierdził, że do bazy danych platformy dodano informacje o wycieku z Internet Archive, każdy może więc sprawdzić czy i jakie jego dane zostały wykradzione. Hunt potwierdził też, że 54 proc. wykradzionych adresów było już w bazie HIBP.