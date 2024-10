Wypłacał pieniądze z oszustw "na BLIK-a". 17‑latek w rękach policji

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą pracowali nad oszustwami metodą "na BLIK-a". Dzięki prowadzonym pracom udało się zatrzymać 17-latka, który usłyszał zarzuty w sprawie wypłacania pieniędzy pochodzących z oszustw.

Nastolatek ze Stalowej Woli wpadł w wyniku długotrwałej pracy policjantów nad sprawą oszustw metodą "na BLIK-a". Jak czytamy w komunikacie policji, zatrzymanie 17-latka to efekt żmudnej pracy, gromadzenia dowodów i analizowania śladów, które pozostawiali cyberprzestępcy. Najpierw udało się ustalić rysopis mężczyzny, który może mieć związek z procederem, kolejnym krokiem było ustalenie jego tożsamości i zatrzymanie.

Policja postawiła mieszkańcowi Stalowej Woli trzy zarzuty dotyczące oszustw, a zatrzymany przyznał się do ich popełnienia. Nie jest wykluczone, że nastolatek usłyszy kolejne zarzuty. Za oszustwa można trafić do więzienia na okres od sześciu miesięcy do ośmiu lat.