Wypłacał pieniądze z oszustw. Trafił w ręce policji

Oszustwo metodą "na kod BLIK" występuje w kilku wariantach, ale jego kluczowym elementem jest nakłonienie ofiary do przekazania kodu BLIK i zaakceptowania transakcji w aplikacji mobilnej. W przypadku mieszkańca Kędzierzyna-Koźla chodziło o zakup telefonu komórkowego. Przekazanie kodu BLIK miało stanowić finalizację transakcji. W rzeczywistości gotówka została wypłacona z bankomatu w innym mieście.

Nie było to trudne, bo przestępca przybrał interesującą formę "kamuflażu". Jak podaje policja, mimo późnej pory miał okulary przeciwsłoneczne, a na głowie kapelusz. Do tego wydawał się nerwowy. Zatrzymano go, gdy próbował wypłacić z bankomatu 1 tys. zł przy użyciu kodu BLIK.