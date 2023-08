Wyrok w załączniku PDF. Wykorzystano wizerunek Policji

W dokumencie PDF znajduje się "Wyrok nakazowy", który jest całkowicie spreparowany. Odbiorcy teoretycznie zarzuca się operowanie niedozwolonymi materiałami z niepełnoletnimi osobami i wzywa do kontaktu, aby rozwiązać sprawę polubownie. To znane oszustwo, które realizowane jest falami od wielu miesięcy, a sama Policja ostrzega o nim przynajmniej od ubiegłego roku .

Co ciekawe, zazwyczaj sam załącznik w PDF-ie nie jest zainfekowany i nie stanowi technicznego zagrożenia dla bezpieczeństwa komputera. Problemem jest wywołanie u odbiorcy strachu i potencjalnie skuteczne nakłonienie go do nawiązania kontaktu z nadawcą, aby wyjaśnić sytuację. Dopiero wtedy, w odpowiedzi na e-mail, do potencjalnej ofiary trafią dodatkowe instrukcje, które - jak ostrzega Policja - mogą doprowadzić do zainfekowania lub zablokowania komputera.