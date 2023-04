Masz konto w Pekao? Uważaj na "powiadomienie o przekazie"

To właśnie ten plik jest źródłem problemu. Zgodnie z treścią fałszywej wiadomości "od Banku Pekao", ma w nim być zawarte potwierdzenie przelewu przychodzącego. W przypadku fałszywego e-maila, który trafił do redakcji, jest to plik z rozszerzeniem TGZ, który okazuje się być zainfekowany. Pobierając i otwierając go, użytkownik "z własnej woli" zainstaluje w komputerze szkodliwe oprogramowanie.