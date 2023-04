Korzystasz z Allegro? Nie musisz akceptować regulaminu "w 3 dni"

Celem atakującego jest nakłonienie ofiary do kliknięcia przycisku w treści wiadomości, który ma rzekomo umożliwić zaakceptowanie nowego regulaminu i uchronienie się przed blokadą konta Allegro. Docelowy adres nie ma związku z Allegro i jest spreparowaną witryną stworzoną na potrzeby oszusta. Zależnie od konkretnego przekierowania, na miejscu mogą być wyłudzane dane ofiary lub nawet login i hasło do bankowości i dane karty płatniczej - na przykład by "potwierdzić swoje konto". Przekazanie takich danych prowadzi rzecz jasna do utraty pieniędzy z konta.