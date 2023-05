"Pozdrowienia z Londynu" - nasz czytelnik odebrał groźny PDF

Do naszej redakcji zgłosił się pan Krzysztof, który otrzymał podejrzaną wiadomość e-mail z załącznikiem w formacie PDF. Czytelnik założył, że to zainfekowany plik i nie zdecydował się go pobrać i sprawdzić, co oczywiście pochwalamy. W tym przypadku jednak dokument nie jest szkodliwy w znaczeniu technicznym. Zagrożeniem jest natomiast treść, w której odbiorca zachęcany jest do dalszego kontaktu, by odebrać rzekomo wygrane 200 tys. funtów. To znana metoda atakujących.