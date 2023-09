X oazą ruskich trolli? Platforma Muska pomaga w szerzeniu propagandy

Według badań zleconych przez Komisję Europejską niezależnej firmie Reset rosyjska propaganda w internecie nie tylko nie słabnie, pomimo wszelkich stosowanych przez ustawodawców i właścicieli platform działań, ale wręcz nabiera tempa. Niechlubną palmę pierwszeństwa dzierży tutaj należąca do Elona Muska platforma X . The Washington Post cytuje fragment treści badania, przedstawionego Komisji Europejskiej: "Wstępna analiza sugeruje, że zasięg i wpływ kont wspieranych przez Kreml wzrósł jeszcze bardziej w pierwszej połowie 2023 r., w szczególności w wyniku zniesienia standardów bezpieczeństwa Twittera".

Zalewane przez prorosyjskie treści są też platformy Facebook i Instagram, a także TikTok i Telegram, jednak to właśnie na X pod panowaniem Muska zasięg propagandowych kont wzrósł aż o 36 proc. Powodem może być tutaj zbyt luźne podejście miliardera do szeroko rozumianej wolności słowa, przez co zdecydował się on na usunięcie z X wielu zabezpieczeń.