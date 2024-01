Polska kolejny raz w ciągu ostatnich tygodni mierzy się z zakłóceniami sygnału GPS. Nie do końca wiadomo, jaka jest przyczyna występowania zakłóceń. Istnieje możliwość, że nawigacja działa niepoprawnie z przyczyn naturalnych, na przykład ze względu na aktywność Słońca, lecz w tym przypadku jest to mało prawdopodobne.

Istnieją podejrzenia, że to Rosjanie starają się w jakiś sposób wpłynąć na możliwości korzystania z nawigacji GPS w Polsce i na terenach przygranicznych. Moskwa dysponuje sprzętem, który jest zdolny do zakłócania sygnału. Systemy walki elektroniczne znajdują się m.in. w Obwodzie Królewieckim.

To nie pierwszy raz w ostatnich tygodniach, gdy w naszej części Europy dochodzi do zakłóceń sygnału GPS. Niewykluczone, że ma to związek z działaniem na Bałtyku jroyjskich ednostek 21631 Bujan-M. W grudniu na pokładzie jednej z nich zauważono system walki radioelektronicznej R-340RP Pole-21. Jest on w stanie zakłócać sygnały nawigacji satelitarnej dronów oraz kierowanych pocisków rakietowych.