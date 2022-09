Google Maps z nowym widokiem. Są też zmiany w wyszukiwarce

Nowe opcje zostały zaprezentowane na konferencji Google Search On i są tylko wstępem do wielu innych zmian, które Google zamierza wdrożyć swoich usługach. Na tapet wzięto przede wszystkim wyszukiwarkę Google, do której trafia multiwyszukiwanie - nowa opcja pozwalająca szukać stron docelowych jednocześnie z wykorzystaniem tekstowych zapytań oraz obrazów. Rozwiązanie to już teraz jest dostępne w języku angielskim, a w ciągu "najbliższych miesięcy" zostanie udostępnione na 70 kolejnych rynkach.