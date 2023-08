Zaktualizuj WinRAR-a. Luka pozwala zainfekować komputer

Luka w oprogramowaniu WinRAR została wykryta przez badacza z Zero Day Initiative i jeszcze w czerwcu zgłoszona twórcom - opisuje Bleeping Computer. Problem polega na doprowadzeniu do nieautoryzowanego dostępu do pamięci spoza przydzielonego obszaru, gdy przetwarzane są odzyskiwane archiwa. WinRAR 6.23 jest już pozbawiony opisywanej luki, toteż warto zadbać o jego możliwie szybką aktualizację.