Zaktualizuj Chrome'a. Usunięto poważną lukę bezpieczeństwa

To argument, by nie zwlekać z aktualizacją Chrome'a. Jak dowiadujemy się z bazy NIST, niezaktualizowane wydania przeglądarki pozwalają atakującemu wymusić przepełnienie stosu przez spreparowaną stronę internetową. To rzecz jasna otwiera drogę do dalszych, zdalnych działań atakującego w komputerze ofiary. Poprawione wydania Chrome'a to w przypadku Windowsa wersja 114.0.5735.110 lub nowsza i 114.0.5735.106 lub nowsza dla macOS-a i Linuksa.