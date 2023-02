Zaktualizuj iPhone'a. Luka może pozwalać śledzić lokalizację

Apple pisze enigmatycznie o "błędzie logicznym" pozwalającym ominąć ustawienia prywatności , z kolei appleinsider łączy ten wątek z opisywanym niedawno przypadkiem brazylijskiej aplikacji iFood , która odczytywała informacje o lokalizacji użytkownika wbrew temu, co ustawiono w opcjach iOS-a 16.2 . Wówczas problem rozwiązał reset iPhone'a i właśnie aktualizacja do iOS-a 16.3, stąd wniosek, że aktualizacja systemu rozwiązuje dokładnie tę usterkę.

Niezależnie od tych rozważań, aktualizacja smartfonów do najnowszych wersji dostępnego oprogramowania to co do zasady polecana czynność i gwarancja zachowania bezpieczeństwa. Znane luki są na bieżąco wykorzystywane przez atakujących - możliwie szybkie łatanie telefonów poprzez aktualizacje systemu utrudni im działanie, a użytkownikowi zapewni większy spokój.