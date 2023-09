Laptopy dla uczniów a "śledzenie". Mamy odpowiedź Ministerstwa

Laptopy dla uczniów czwartych klas trafiają do użytkowników, co dla rodziców wiąże się z koniecznością podpisania umowy. Widnieje w niej kontrowersyjny zapis, w obliczu którego do naszej redakcji zgłosiło się kilka osób z obawami o prywatność. Wątpliwości wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji.