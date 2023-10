Zasady bezpiecznego prowadzenia sklepu internetowego

Zacznijmy od definicji sklepu internetowego. Krótko mówiąc, to rodzaj handlu, gdzie sprzedawca oferuje produkt lub usługę konsumentowi przez internet. Transakcja może zostać zawarta zarówno za pośrednictwem strony internetowej, jak i przy pomocy aplikacji. Sklepy online są w stanie zaoferować obecnie praktycznie wszystko: produkty spożywcze, odzież, części do aut czy dzieła sztuki.

Ze względu na konieczność zawierania transakcji na odległość sklepy internetowe gromadzą pokaźne ilości danych o użytkownikach: ich nazwiska, adresy, numery telefonów i dane z kart płatniczych. Z tego powodu strony i aplikacje ecommerce mogą stanowić atrakcyjny kąsek dla hakerów. Wyciek danych i ransomware to tylko niektóre z zagrożeń, jakie czyhają na sklepy online. Ochronę przed nimi zapewni przestrzeganie kilku podstawowych zasad bezpiecznego prowadzenia sklepu internetowego.

Wszelkie wycieki danych bardzo niekorzystnie wpływają na wizerunek sprzedawcy – po czymś takim trudno jest odbudować zaufanie klientów. Kupujący mają obecnie do wyboru mnóstwo sklepów online, które oferują dany typ produktu czy usługi. Gdy więc dana platforma wyda się im niewystarczająco bezpieczna, po prostu wybiorą konkurencję.

Dlatego tak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo personaliów klientów. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wprowadzenie opcji uwierzytelniania dwuskładnikowego. Pojedyncze hasło do sklepowego konta może okazać się niewystarczające – istnieje ryzyko, że przestępca je wykradnie, otwierając sobie drzwi do danych kupującego.

Opcja dodatkowego potwierdzania tożsamości – czy to przez SMS, czy przez hasło wygenerowane w aplikacji w telefonie – utrudni hakerom łamanie zabezpieczeń i docieranie do personaliów użytkowników platformy. Taki rodzaj ochrony konta oferują obecnie liczne serwisy i instytucje. Użytkownik lub klient może zazwyczaj wybrać opcję uwierzytelniania dwuetapowego w opcjach.

Bezpieczeństwo danych klientów sklepu online może również zwiększyć instalacja na witrynie certyfikatu SSL. To standard szyfrowania danych przesyłanych w internecie, który nie tylko zabezpiecza personalia użytkowników platformy, ale także zwiększa jej wiarygodność – widząc charakterystyczną kłódkę na pasku URL, potencjalny klient zyskuje pewność, że dane, którymi dzieli się ze sklepem, nie trafią do niepożądanych osób.

Standard SSL daje sprzedawcy przewagę na tle konkurencji. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi w kwestiach bezpieczeństwa online, więc brak gwarancji poufności może ich najzwyczajniej zniechęcić do korzystania z platformy zakupowej. Zresztą o braku SSL informuje internautę przeglądarka – dziś mało kto skusi się na zakupy w sklepie, przy którego adresie widnieje informacja o "niebezpiecznym połączeniu".

Poza tym nie o samo bezpieczeństwo tutaj chodzi – Google o wiele bardziej "lubi" domeny, które mają SSL. Zadbanie o certyfikat przekłada się więc na lepszą pozycję w wyszukiwarce i, co za tym idzie, większą widoczność sklepu w sieci. Wspomniane tutaj kwestie nie wyczerpują tematu; korzyści z posiadania SSL są znacznie większe, ale to temat na odrębny artykuł.

Każdy sklep powinien mieć ponadto przejrzysty regulamin, który w sposób zwięzły i jednoznaczny wytłumaczy podstawowe zasady korzystania z platformy. Regulamin powinien wyjaśniać takie kwestie jak formy wysyłki, opcje zwrotu czy formy bezpiecznej płatności, których powinno być co najmniej kilka. Jasne określenie zasad, wraz z prawami i obowiązkami obydwu stron, ułatwi rozwiązywanie ewentualnych kwestii spornych.

Cyberprzestępcy stosują różne metody pozyskiwania kontroli nad danymi klientów firm i sklepów. Jedną z popularniejszych jest ransomware. Ten typ ataku hakerskiego polega na instalacji szkodliwego oprogramowania na komputerze z dostępem do danych gromadzonych przez platformę. Oprogramowanie blokuje użytkownikom sprzętu dostęp do tych treści.

Odkryciem Ameryki nie jest stwierdzenie, że aby cyberprzestępca uzyskał dostęp do plików i doprowadził do ich ewentualnego wycieku, musi najpierw zainstalować złośliwe oprogramowanie na urządzeniu. W tym celu może na przykład wysłać pracownikowi sklepu maila z niebezpiecznym linkiem lub załącznikiem.

To, że my wiemy, że w takie rzeczy się nie klika, nie oznacza, że wiedzą to też inni. Dlatego należy pamiętać o szczegółowym instruowaniu personelu w kwestii bezpieczeństwa online. Gruntowna edukacja może zapobiec w przyszłości nieprzyjemnym sytuacjom.