Santander Bank Polska apeluje do klientów. Podaje cztery zasady

Santander Bank Polska zwraca uwagę, że wiele problemów klientów ma swoje źródło podczas zakupów. Problemem są fałszywe oferty lub kupujący, co w obydwu przypadkach sprowadza się do spreparowanych linków do serwisów szybkich płatności i prób wyłudzenia danych logowania do konta internetowego lub danych z karty płatniczej. Podczas działań w sieci trzeba więc zachować szczególną ostrożność.