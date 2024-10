Zbliża się Amazon Prime Day. Uważaj, by nie stracić

W ostatnim miesiącu zarejestrowano blisko 900 złośliwych domen, które stanowią przygotowanie do ataków, wykorzystujących Amazon Prime Day jako "przynętę". W czasie świąt zakupowych czy festiwali promocji dokonujemy wielu zakupów, często w pośpiechu, na co liczą cyberprzestępcy.

Zaobserwowano też 100 unikalnych phishingowych wiadomości e-mail. Mają one pochodzić od Amazon Financial Services. Oszuści namawiają w wiadomościach do aktualizacji metod płatności. Działanie to ma na celu wyłudzenie danych bankowych. Użytkownicy mają też otrzymywać fałszywe telefony związane z problemami z kontem Prime.