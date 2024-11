Zmiana w Google także w Polsce. Wyszukiwarka bez newsów

Google rozpoczyna eksperyment, w którym zmienią się wyświetlane w wyszukiwarce wyniki. W eksperymencie, który obejmie użytkowników usług Google'a w Belgii, Chorwacji, Danii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Polsce i we Włoszech, w wynikach wyszukiwania nie będą wyświetlać się odnośniki do serwisów informacyjnych europejskich wydawców.

Przeprowadzone testy mają ułatwić wydawcom w Unii Europejskiej na określenie wpływu produktów Google, takich jak wyszukiwarka, Google News czy Google Discover na generowanie ruchu do wydawców.

Po zakończeniu testu wyniki będą wyświetlać się użytkownikom tak, jak do tej pory. Google dołączyło do komunikatu na temat eksperymentu kilka grafik, przedstawiających liczby, dotyczące wyników wyszukiwania. Możemy przeczytać, że z wyszukiwarki Google i Google News co miesiąc na całym świecie realizowane są 24 mld wizyt w serwisach na całym świecie. Google, powołując się na PWC, zaznacza, że pojedyncze "kliknięcie" w Europie jest warte między 0,07 a 0,09 euro.