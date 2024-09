Zmiana w Mapach Google. Zauważysz w Androidzie Auto

Odświeżona grafika asystenta pasa ruchu w Mapach Google wyświetla się w tym samym miejscu co dotychczas, nad główną instrukcją co do kolejnego manewru w nawigacji. Strzałki reprezentujące układ pasów są jednak teraz dużo większe, a dodatkowo rozdzielone niewielkimi kreseczkami, co może pomóc "policzyć w głowie", który pas powinien być zajęty, by dotrzeć do właściwego zjazdu, co jest kluczowe zwłaszcza na wielopasmowych, rozbudowanych rozjazdach.