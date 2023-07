Wszystko.pl już działa. To polska alternatywa dla Allegro

Wygląda na to, że ze swojej roli wywiązali się uczciwie, bo od strony technicznej trudno Wszystko.pl cokolwiek zarzucić – wszystko, nomen omen, działa jak powinno, co w przypadku nowootwartych serwisów nie zawsze jest standardem. Zwłaszcza, że prezesowi Comarchu, Januszowi Filipiakowi, przypisywany jest bon mot o specjalistach, których można zastąpić skończoną liczbą stażystów.

Co więcej, Wszystko.pl to tylko platforma sprzedażowa. Jest dostępna wyłącznie przez stronę WWW, na razie bez zapowiadanej aplikacji mobilnej. Tymczasem Allegro, poza mobilną appką, zdążyło przez lata obrosnąć całym ekosystemem usług, zapewniających kupującym solidny poziom wygody i bezpieczeństwa.

W cieniu innych udogodnień, ale również warta wspomnienia, jest funkcja od której wszystko się zaczęło, czyli system aukcyjny, pozwalający na licytowanie wystawionych przedmiotów. A do tego rozszerzające ofertę Allegro Lokalnie, konkurujące zarazem z platformą OLX. I jeszcze Allegro Fulfillment, czyli usługa logistyczna, nawiązująca do rozwiązań oferowanych przez Amazona .

Część aktualnych klientów Comarchu jest zatem potencjalnymi klientami nowej platformy (pamiętajmy, że klientami są sprzedający – kupujący to towar, oferowany im przez platformę). Nie powinno zatem dziwić, że aktualna komunikacja nowego serwisu skierowana jest właśnie do nich, a Wszystko.pl daje sobie pięć lat na zdobycie mocnego przyczółka w polskim handlu internetowym .

Zerowe prowizje i brak opłat to oczywiście zachęta na początek, ale serwis już teraz podkreśla, że w przyszłości nie będzie zbytnio łupił sprzedających. Istotna jest tu jeszcze jedna kwestia: Comarch nie prowadzi na swojej platformie samodzielnej sprzedaży. To ważna różnica w stosunku do Allegro, które ma własny sklep i we własnym serwisie, na własnych zasadach konkuruje ze swoimi klientami.