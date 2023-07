Masz konto na Allegro? Musisz być czujny

Użytkownicy Allegro muszą być czujni podczas przeglądania poczty e-mail . Do redakcji regularnie spływają kolejne zgłoszenia od czytelników, którzy dostają fałszywe wiadomości, w których ktoś podszywa się pod Allegro pod różnymi pretekstami . Jak w każdym ataku tego rodzaju, nadawca stara się wywołać uczucie strachu u odbiorcy, który czuje potrzebę szybkiego zareagowania na wiadomość, by na przykład uniknąć blokady konta. Oczywiście w rzeczywistości takie zagrożenie nie występuje.

Jeden z najświeższych przykładów, który trafił w nasze ręce to e-mail skierowany do naszego czytelnika Krzysztofa, który zwrócił uwagę, że w wiadomości pojawiają się jego autentyczne dane osobowe - to typowy phishing. Trzeba przyznać, że sama wiadomość przygotowana jest z dość dużą dbałością o szczegóły i osoba machinalnie reagująca na wszystkie e-maile może łatwo uwierzyć, że jest to autentyczna komunikacja z Allegro. Podstęp zdradza jednak m.in. niemający związku z serwisem adres e-mail nadawcy.