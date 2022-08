Zmiany na Instagramie. Pozbędziesz się niechcianych treści

W ostatnim czasie na Instagramie dochodziło do wielu zmian, a kolejne jeszcze przed użytkownikami serwisu. Mark Zuckerberg informował między innymi o tym, że w najbliższym czasie na platformie będzie pojawiać się więcej postów spoza grona obserwowanych kont. Ponadto serwis stawia na krótkie treści, co przybliża go w jego funkcjonowaniu do TikToka.