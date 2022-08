Pierwsza prezentacja przyszłych Radeonów. Wygląda obiecująco

Niestety dokładnych danych brak, ale Lies of P miało być uruchomione w ustawieniach ultra wedle słów Lisy Su . Widzimy też przesłoniony w istotnych miejscach render nowej karty graficznej. Mimo np. zasłoniętego fragmentu zawierającego wtyczkę zasilania to można domniemywać po wyglądającym na masywny układzie chłodzenia z trzema wentylatorami, że ta konstrukcja będzie raczej układem wyższej półki lub być może i flagowcem.

Design kolorystyczny przypomina z kolei to, co widzieliśmy w odświeżonym układzie Radeon RX 6950X. Lisa Su powiedziała też, że nowy układ ma zapewniać 50 proc. poprawę wydajności na wat w porównaniu do RDNA2.