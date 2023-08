Nowość w VeloBanku. Klienci mogą być zaskoczeni

Jedną z nowych funkcji aplikacji VeloBank jest logowanie przy wykorzystaniu kodu QR. Rozwiązanie to ma pomóc oszczędzać czas i wyeliminować ryzyko pomyłki podczas wpisywania hasła. Aby skorzystać z tej opcji, należy wejść na stronę logowania do bankowości internetowej VeloBanku i zeskanować kod QR, następnie potwierdzić operację logowania w aplikacji. Przy pierwszym logowaniu z wykorzystaniem tego rozwiązania bank poprosi też o weryfikację kodem SMS. Opcja ta jest dostępna w aplikacji VeloBank w wersji 3.4.0.

Wśród nowości znalazło się też coś dedykowanego osobom, które dokonują zakupów online. Rozwiązanie Pay By Velo ułatwi płatności typu pay-by-link, które wymagają ręcznego logowania się do bankowości internetowej. Po wybraniu dedykowanej dla klientów VeloBanku opcji na urządzeniu mobilnym zostaną automatycznie przeniesieni do bankowości mobilnej, gdzie będą mogli autoryzować płatność.

– Konsekwencją podejścia "mobile first" jest skupienie się na potrzebach osób, dla których głównym kanałem kontaktu z bankiem jest właśnie bankowość mobilna. Z myślą o nich, ale także o osobach, które dopiero przekonują się do korzystania z banku w telefonie, wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązanie do płacenia za zakupy w sieci. Realizacja płatności Pay By Velo na smartfonie to szybka, łatwa i bezpieczna metoda autoryzacji transakcji, realizowanych bez konieczności każdorazowego wprowadzenia loginu i hasła do banku - wskazuje Marta Dałkiewicz, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w VeloBanku.