ING Bank Śląski wprowadza zmiany. Wejdą w życie 12 listopada

W obliczu zbliżającej się zmiany wyglądu serwisu, klienci ING Banku Śląskiego muszą zachować czujność podczas przeglądania poczty e-mail. Internetowi oszuści regularnie wykorzystują wszelkie preteksty , by nakłaniać odbiorców phishingu do klikania nieznanych linków. Często obserwujemy to w przypadku Allegro czy Netfliksa . Atakujący deklarują na przykład konieczność zaakceptowania nowego regulaminu czy ponownego uiszczenia płatności. Warto być na to wyczulonym, podobnie jak na połączenia - na wypadek gdyby ktoś próbował podszyć się pod pracownika banku ING i deklarował, że konieczne jest podjęcie jakichś działań w związku z modernizacją strony logowania.

Korzystając z okazji, ING Bank Śląski przypomina klientom, by uważać podczas logowania się do usług bankowych w sieci. Konieczne jest bowiem wcześniej zweryfikowanie autentyczności strony. Bankowcy odsyłają do poradnika, w którym tłumaczą, jak zrobić to w przypadku ING Banku Śląskiego. Co do zasady najważniejsza jest weryfikacja adresu URL, który widoczny jest w przeglądarce.