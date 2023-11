Ważny komunikat Banku Millennium. Zmiana od 13 listopada

Bank Millennium od 13 listopada wprowadza nowy adres logowania do bankowości internetowej Millenet, a równocześnie odświeżony wygląd serwisu. Klienci mogą trafić na komunikat w tej sprawie, na co zwraca uwagę tvn24.pl. Bank Millennium zaznacza, że kolejne kroki logowania i dane, które trzeba podać, by dostać się do bankowości Millenet nie zmieniają się. Nadal funkcjonować będzie 8-cyfrowy MilleKod, Hasło 1 oraz konieczność podania dwóch znaków identyfikatora.