Zmiany w OneDrive. Do Eksploratora trafią kolorowe foldery

OneDrive ma także zyskać istotne poprawki "pod maską", dzięki którym będzie działać szybciej. Microsoft deklaruje wyższą wydajność zarówno online, jak i w przypadku działania bez dostępu do sieci do późniejszej synchronizacji danych. Copilot ma z kolei pomóc także w kontekście analitycznym . Asystent pomoże podsumowywać zawartość dokumentów, porównywać pliki i odpowiadać na pytania użytkownika dotyczące zawartości konkretnych dokumentów. Ma to pomóc efektywniej pracować zwłaszcza na zbiorach wielu plików w ramach danego magazynu.

Zapowiadane zmiany dotyczą również mobilnego OneDrive'a na smartfony. Microsoft zwraca uwagę między innymi na poprawioną wyszukiwarkę, która pomoże znaleźć zdjęcia przedstawiające dane obiekty wpisane przez użytkownika w zapytaniu. Łatwiejsze ma być też dzielenie się plikami z innymi użytkownikami - także w przypadkach, gdy zainteresowani nie korzystają z OneDrive'a, a co za tym idzie mogą nie mieć konta Microsoft co do zasady niezbędnego do zalogowania do usługi.