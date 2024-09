Zrób sobie podcast. Nowe narzędzie od Google

Słuchanie podcastów stało się powszechne. Nie wymaga poświęcania stu procent uwagi, może być realizowane mimochodem, w trakcie spacerowania czy prowadzenia auta, a do tego oszczędza oczy. Teraz każdy może utworzyć swój "mini podcast" na temat, który go aktualnie interesuje.

Narzędzie to ma na ten moment pewną wadę – działa tylko po angielsku. Mimo to już teraz może okazać się przydatne nawet nam Polakom, jeśli tylko posiadamy zdolność słuchania po angielsku. Rozmowa dwóch osób jest bardzo wyraźna i łatwa do zrozumienia. Wyobrażam sobie, że treści omawiane przez NotebookLM mogą być postrzegane nie tylko jako wartościowe w kontekście przyswajania informacji z dokumentów, ale także do "osłuchania się" w języku angielskim.