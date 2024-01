27‑latka zainstalowała aplikację. Straciła ponad 300 tys. złotych

Policja opisuje nietypowy przypadek oszustwa , w którym główną rolę odgrywa wątek rzekomego konta z kryptowalutami. Do 27-latki zadzwonili oszuści podający się za doradców finansowych , którzy polecili jej wypłacić środki z "konta z kryptowalutami". Kobieta poinformowała ich, że nie ma takiego konta i mają się z nią więcej nie kontaktować. Oszuści jednak nie odpuścili i przy okazji kolejnego telefonu przekonali 27-latkę do podjęcia kroków, by wypłacić rzekomo zgromadzone środki i zamknąć konto, skoro go nie potrzebuje.

Niestety od tego momentu kobieta popełniła szereg błędów. Nie jest jasne, dlaczego uwierzyła, że posiada jakiekolwiek konto z kryptowalutami, skoro wcześniej sądziła, że tak nie jest. Co jednak ważniejsze, dała się przekonać do instalacji dodatkowego oprogramowania w komputerze i telefonie, co miało być niezbędne do realizacji operacji wypłaty środków. Zainstalowane aplikacje dały oszustom zdalny dostęp do komputera, a co za tym idzie do konta bankowego poszkodowanej. Można założyć, że była to aplikacja TeamViewer lub AnyDesk - które nierzadko są wykorzystywane w takich sytuacjach.