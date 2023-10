79-latek zainstalował aplikację w telefonie. Stracił 36 tys. złotych

Atakujący posłużyli się w tym przypadku typową metodą "na zdalny pulpit". Najpierw zmanipulowali przyszłą ofiarę przez e-mail i telefon , a później zachęcili do instalacji oprogramowania do zdalnego dostępu w smartfonie - w tym przypadku aplikacji AnyDesk . W ten sposób przejęli dane logowania do bankowości internetowej, gdy mężczyzna wprowadzał login i hasło. Wkrótce z konta zniknęło 36 tysięcy złotych.

"Apelujemy o ostrożność i rozsądek. Zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym stosujmy zasadę ograniczonego zaufania i nikomu nie udostępniajmy danych logowania do naszych rachunków bankowych" - pisze Policja. "Oszuści coraz częściej wykorzystują metodę "na zdalny pulpit". Kradzież pieniędzy odbywa się na oczach pokrzywdzonych. Internetowi przestępcy najpierw skłaniają ofiarę do zainstalowania programu zdalnej obsługi komputera, a potem polecają, by zalogowała się do swojego konta w banku".