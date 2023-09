Oszustwo "na zdalny pulpit". Mężczyzna stracił 60 tys. złotych

Głogowska policja apeluje, by zachować ostrożność i nie wierzyć we wszystkie propozycje inwestycji, które pojawiają się w internecie lub są oferowane przez telefon . 75-letni mężczyzna stracił w ten sposób niecałe 60 tysięcy złotych - to nie pierwszy tego typu przypadek w ostatnim czasie . W tej sytuacji oszust wykorzystał oprogramowanie do zdalnego dostępu AnyDesk , aby przejąć pulpit ofiary i docelowo ukraść jej pieniądze z konta . Mężczyzna wierzył, że instalując aplikację ułatwi proces inwestycyjny.

Mamy tu oczywiście do czynienia z typowym oszustwem socjotechnicznym. Przyszła ofiara sama instaluje w swoim urządzeniu oprogramowanie, które daje atakującemu dostęp do jej danych. Manipulacja podczas rozmowy wystarcza, by ofiara uwierzyła w teoretycznie prostą możliwość pomnożenia swoich oszczędności. Skłonność do wykonywania poleceń oszusta prowadzi do katastrofy - w tym przypadku mężczyzna udostępnił dostęp do swojego loginu i hasła do bankowości internetowej.