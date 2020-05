5G w Polsce ruszyło – mapa zasięgu jest już dostępna. Powstanie około 1800 nadajników

Udostępnij:

W poniedziałek 11 maja 2020 roku Plus (Polkomtel sp. z o.o.) uruchomił jako pierwszy operator usługę sieci 5G w Polsce. Początkowo uruchomiono tylko 100 stacji bazowych, ale wkrótce liczba nadajników zwiększy się o kolejne 600. Wkrótce możemy spodziewać się podobnych kroków od innych operatorów.

Pierwsza sieć 5G w Polsce została uruchomiona na częstotliwości wykorzystywanej wcześniej do nadawania sygnału LTE. Plus wykorzystuje 100 swoich stacji bazowych a konkurenci nie śpią. W związku z odwołaniem aukcji częstotliwości dla sieci 5G, UKE wydaje pozwolenia do nadawania sygnału na obecnie wykorzystywanych pasmach dla LTE.

Według informacji podawanych na stronie UKE (aktualizowane 27 kwietnia), dotychczas wydano 1756 pozwoleń na uruchomienie usług 5G na częstotliwościach 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Urząd odnawia dane po 25 dniu każdego miesiąca, więc o rozwoju sytuacji upewnimy się dopiero za około 2 tygodnie.

Najwięcej zezwoleń posiada Play (P4 Sp. z oo) - 822 dla częstotliwości 2100 MHz oraz 16 dla 1800 MHz. Na drugim miejscu Orange - 404 pozwolenia na 5G 2100 MHz, a zaraz za nimi T-Mobile z 396 pozwoleniami na 2100 MHz. Plus według danych z 27 kwietnia może nadawać 5G na 134 stacjach bazowych na częstotliwości 2600 MHz, ale zapowiadano zwiększenie ich o kolejne 600 nadajników.

Pełną listę możecie sprawdzić na stronie UKE. Informacje podzielono na trzy pliki w formacie .xls, a w nich znajdziemy szczegółowe informacje na temat BTS, które zostaną przekształcone w nadajniki sieci 5G. Najbliższe wam stacje bazowe możecie wyszukać też w serwisie BTSearch.

5G Plusa w Polsce - mapę zasięgu można już sprawdzić

5G od Plusa działa w paśmie 2600 MHz o szerokości 50 MHz. Dotychczas Polkomtel wykorzystywał je do nadawania sygnału sieci 4G LTE. Według informacji operatora, usługa ma umożliwiać korzystanie z internetu z prędkością 600 Mb/s. Pierwsze 100 nadajników zostało uruchomionych w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie i Poznaniu.

Niewielka liczba nadajników przekłada się na niewielkie zasięgi sieci. Możecie je sprawdzić na mapie dostępnej w witrynie Plus.pl. Czerwony kolor przedstawia zasięg sieci 5G. Na kilku poniższych zrzutach ekranów widać, że w większości miast nie ma go zbyt wiele.

Zasięg sieci 5G Plusa w Warszawie

Zasięg sieci 5G Plusa w Łodzi

Zasięg sieci 5G Plusa w Gdańsku

Zasięg sieci 5G Plusa we Wrocławiu

Zasięg sieci 5G Plusa w Katowicach

Zasięg sieci 5G Plusa w Szczecinie

Zasięg sieci 5G Plusa w Poznaniu

Tymczasem według operatora, zasięg sieci obejmuje 900 tysięcy osób. Wkrótce mają pojawić się kolejne nadajniki, a 5G będzie dostępne w prawie całej Warszawie i aglomeracji warszawskiej. Łącznie szybka sieć Plusa ma dotrzeć do 3 milionów Polaków.

W Polsce nie ma też wielu urządzeń, które byłyby w stanie odbierać sygnał sieci 5G Plusa. Według informacji operatora, aktualnie są to: Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate Xs i modem ZTE MC801. A więc smartfony, które nie posiadają Usług Google. Według nieoficjalnych informacji, wkrótce Samsung ma wydać aktualizację smartfonów serii S20, aby mogły dołączyć do tego grona.Problem jest dosyć prosty - pasmo 2600 MHz nie jest przez nie obsługiwane. Kwestią jest przejście procesu certyfikacji - ustalił Miron Nurski z serwisu Komorkomania.pl.