69‑latka straciła 35 tys. zł. Odebrała podejrzane połączenie

W rzeczywistości było to oprogramowanie do zdalnej obsługi pulpitu. 69-latka, wierząc, że jest zagrożona, wykonywała polecenia oszusta. Zatwierdzała kody, które dyktował oszust do czasu, aż zorientowała się, że z jej konta wypłacono 35,5 tys. zł.

Pamiętajmy o kilku najważniejszych kwestiach. Po pierwsze, nigdy nie wierzmy w to, że pracownik banku dzwoni do nas z informacją o rzekomo zagrożonych pieniądzach, z którymi trzeba coś zrobić. Jeśli wątpimy w bezpieczeństwo naszych środków, powinniśmy rozłączyć się i zadzwonić na infolinię banku lub pójść do placówki, by uzyskać informacje z pierwszej ręki.