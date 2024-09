Bat na telekomy. Mogą zostać ukarane za nieblokowanie oszustw

Cyberprzestępcy są w stanie wykorzystać każdą okazję, by okraść nieświadomego obywatela. Udowadniają to m.in. próby oszustw "na powódź". Choć oszustwa te są trudne do likwidacji, ustawowe rozwiązania pomagają z nimi walczyć - czytamy w środowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej".

- Od początku roku zablokowaliśmy, na podstawie wytworzonych wzorców, ok. 700 tys. SMS-ów od oszustów, zanim dotarły one do użytkowników. Na listę ostrzeżeń trafiły w tym czasie ponad 72 tys. stron podszywających się m.in. pod serwisy do płatności online, banki czy media społecznościowe – poinformowała "DGP" Małgorzata Plawgo, szefowa biura prasowego NASK.