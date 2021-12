Na co uważać przy wyborze komputera?

Wstęp

Jeżeli czytasz ten artykuł, zapewne rozważasz zakup lub modernizacje swojego komputera. Artykuł jest pisany w czasie świąt (po sytuacji, jaką nam przyniósł Covid, związany z brakiem półprzewodników), gdzie za kartę aktualnie musimy zapłacić 4 krotność jej wartości.

Artykuł jest podzielony na rozważanie pomiędzy gotowymi zestawami i składaniem samemu zestawu PC. Przy temacie "gotowców" zostanie poruszone, na co uważać przy ich wyborze. Dla "składaków" przyjrzymy się poszczególnym podzespołom



W artykule nie zostaną poruszone tematy peryferiów (klawiatury, myszki, głośników ani monitora), które są niezbędne do korzystania z komputera. Wybór ich będzie zależał w 100% od preferencji użytkownika. Estetyka obudowy też pozostaje w kwestii wyboru kupującego.



Jak się nie dać oszukać ? Czyli "Gotowce allegro" i "OLX komputery gamingowe"

Na pierwszy strzał: Allegro

Najlepszym przykładem ilustrującym problem, będą aukcje z największą popularnością. W tym celu wchodzimy do kategorii Elektronika>Komputery>Komputery stacjonarne i szukamy pierwszej trefnej oferty.



Dla sortowania wybierzmy "po popularności". W moim przypadku w pierwszych trzech wynikach otrzymałem następujący wynik:

Osoby, które orientują się w kwestii doboru podzespołów komputerowych, już w tym momencie mogą podejrzewać, że coś jest nie tak. Wejdźmy w szczegóły aukcji.



Procesor

W opisie mamy: INTEL CORE i7-2600



Dla osób, które nie wiedzą lub nie znają się na procesorach, zawsze można wejść na stronę intela i zobaczyć specyfikacje dla danego procesora. W tym wypadku wystarczy wpisać w Google nazwę procesora oraz słowa intel ark.

INTEL CORE i7-2600 ark



Sprawdzając specyfikacje mamy procesor, który został wypuszczony na rynek w pierwszym kwartale 2011 roku. Oznacza to, że model procesora jest ponad 10-letni.

Mamy, więc do czynienia z elektrozłomem oraz oszukiwaniem konsumenta.

Procesor 10-letni nie może być realistycznie nowy Dla elektroniki/komputerów wsparcie zwykle kończy się po max. 10 latach. Czyli wszystkie nowe systemy operacyjne jak: Windows 10 czy 11 niekoniecznie będą musiały z nim działać. Procesor może w każdej chwili wyzionąć duch, części komputerowe mają określone czasy życia Procesor jest prądożerny TDP 95W (nowe procesory są dużo bardziej wydajne na skutek miniaturyzacji)

Obsługa RAM DDR3, który powoli odchodzi do lamusa (w 2014 zostały wprowadzone pamięci DD4). Więc biorąc zasadę 10 lat w 2023-2024 zostanie całkowicie zaprzestana ich produkcja. Ograniczenie do PCIe 2.0 (aktualnie z intelami 11 generacji weszło PCIe 4)

Czerwona lampka dla czytelnika!



Zasilacz

W opisie widnieje tylko informacja: "MARKOWY FORTRON FSP GROUP". Po dokładnym przeszukaniu internetu możemy jeszcze poznać moc zasilacza: 350 W.

(ten sam sprzedawca, sprzedaje te komputery przez marketplace Morele - stąd mamy informacje)

Fortron jako firma zasilaczy jest porządną marką, ale nie znaczy, że wszystkie zasilacze są dobre. Tutaj mamy zapewne do czynienia z najtańszym modelem bez żadnego certyfikatu wydajności (jako że sprzedawca się nim nie chwali). Następna czerwona lampka dla czytelnika.

Płyta główna

Kontynuujemy ten cyrk. Jako płytę główną mamy wpisane "SOCKET 1155". Nie daje nam to żadnych informacji o modelu ani chipsecie.



Dla każdej generacji procesorów wypuszcza się płyty z różnymi chipsetami. W uproszczeniu im wyższy chipset tym większa funkcjonalność płyty.

Brak podania jakichkolwiek informacji jest następną czerwoną lampką, która powinna się zapalić.

Źródło zdjęć: © https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155 Porównanie chipsetów Sandy Bridge

Z przedstawionego porównanie chipsetów dla Sandy Bridge, widzimy, że dla najprostszej wersji nie mamy wsparcia SATA III.



W zależności od konstrukcji płyty głównej możliwe jest, że płyta nie będzie posiadała złączy SATA III tylko SATA II, które będą dławiły prędkość dysku SSD.

System operacyjny

Biorąc tę przykładową aukcję, szczerze nie spodziewałem się, że aż tak można robić idiotów z ludzi. Jestem pełen podziwu i zażenowania, co próbują tu sprzedać.

Jako system jest wpisany: PEŁNA WERSJA WINDOWS 10 PRO PL MAK

W tym momencie ręce mi opadły. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem, możesz nie zdawać sobie sprawy, co to jest wersja MAK.

Klucze MAK, są to klucze licencjonowania zbiorowego do stosowania w organizacjach. Mając wiersz poleceń, każdy w teorii wpisując azjatycki serwer zarządzania kluczami może "aktywować" sobie Windowsa. Takie klucze nie są przeznaczone dla konsumentów i łamią warunki umowy EULA. Prostym językiem nie jest to legalny Windows.



Czyli komputer nawet nie ma legalnego Windowsa... Następna czerwona lampka do kolekcji.



Obudowa

Jest to tania obudowa rozmiaru micro ATX. Możemy wnioskować więc płyta główna jest w standardzie uATX lub mniejszym.

Kwestia obudowy zwłaszcza estetyki zostawiam dla kupującego. Dla ciekawych model obudowy to AEROCOOL PGS CS-107 i jej koszt to 150 zł

Chłodzenie procesora

W opisie aukcji nie znajdziemy informacji dotyczącej chłodzenia procesora.

Chłodzenie procesora wypływ na długość jego życia. Jeżeli komputer ciągle pracuje przy wysokich temperaturach, skraca to jego żywotność (Dlatego wypada co jakiś czas oczyszczać go z kurzu).

Jedyne co widzimy to zdjęcie jednostki.



Źródło zdjęć: © https://allegro.pl/oferta/mega-komputer-do-gier-i7-gtx-1050ti-16gb-ssd-512-10853012389 Zdjęcie komputera z aukcji allegro

Na nieszczęście chłodzenie wygląda tragicznie (chińskie szlaczki na zasilaczu, nie napawają optymizmem).

Chłodzenie przypomina jakiś chiński kicz. Ogólnie w słabszych chłodzeniach stosuje się blok, nad którym jest bezpośrednio wentylator. W mocniejszych wersjach są to wysokie radiatory z heatpipami (można dzięki temu zwiększyć powierzchnie rozpraszania ciepła). Konstrukcyjnie wygląda to mniej więcej tak:



Źródło zdjęć: © https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-spartan-4-spc270-6721737/ Przykładowo SilentiumPC Spartan 4

Dla zainteresowanych poniżej jest film, w który widać prędkość przekazu ciepła przy użyciu heatpipów, co tłumaczy, dlaczego są wykorzystywane (Chłodzenie na obrazku z aukcji ich nie posiada).



Pamięć RAM

W danej konfiguracji zainstalowano 16GB DDR3. Dla współczesnych komputerów najlepiej jest wybierać od 8GB w górę. Ilość potrzebnego ramu jest zależna od przeznaczenia komputera.

Komputer zużywa tyle pamięci RAM, ile potrzebuje. Główne zadania wymagające dużej ilości RAM to gry lub edycji wideo. Należy jednak pamiętać, że nadmiarowa ilość pamięci nie przyspieszy komputera.



Oczywiście brak podanej marki pamięci RAM. Jest to następna czerwona lampka, ale w tym przypadku mniejsza.



Karta Wi-Fi

W opisie aukcji jest napisane karta Wi-Fi gratis. Zapewne będzie to dodatkowa karta na USB za maks 40 zł (chociaż ja wierzę, że będzie za 10 zł).

Brak czerwonej lampki, ale cudów tutaj się nie spodziewajcie.



Dysk SSD

Nieznany dysk 512GB SSD. Jeżeli chodzi o sam rozmiar, to jest ok.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę brak jakikolwiek więcej informacji, to nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć.

Karta Graficzne

Jedyny element, który nadaje jakąś wartość temu sprzętowi i to tylko dlatego, że aktualnie na rynku jest niedobór kart graficznych.

Model karty wyszedł w 4 kwartale 2016 roku, więc model ma wiek 5 lat.

Wartość nowej karty graficznej wynosiła 2 lata temu 600 zł, dziś za używaną przyjdzie nam zapłacić pewnie z 900-1000 zł. Absurdalne czasy...



Dodatkowo pozostaje nam jedynie wiara, że karty w zestawach są nowe.

"Gratisy"

Total 360 Antivirus Acrobat Reader DC WinRAR Open Office Google Chrome VLC Media Player

Wszystkie podane oprogramowania są darmowe lub w wersjach trialowych (WinRAR). Jest to więc typowy placeholder, próbujący nas przekonać, że dostajemy więcej za tą samą cenę.



Podsumowanie cz. 1

Za "okazyjną" cenę 2880 zł, dostajemy:

Używany 10-letni model procesora Przestarzałą niemodernizowalną platformę z soketem 1155

Najtańszy zasilacz 350 W Fortrona bez certyfikatu Pakiet darmowego oprogramowania Pięcioletni model karty graficznej Nieznanej firmy 512 SSD Kartę Wi-Fi na USB za 10-40 zł 16GB RAM, który przestanie być produkowany za 1-2 lat Niewiadome chłodzenie Nielegalny system Windows Płytę główną w rozmiarze uATX nieznanej firmy

Ogólnie nie jest to dobra oferta, a sposób przez sprzedającego pozbycia się niechodliwych podzespołów. Ilu z was w ogóle kliknęłoby tę ofertę gdyby nie posiadała karty graficznej?