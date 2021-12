Blisko dwa lata temu w artykule pt. "Darmowe korektory tekstu online. Dobre, lepsze i najlepsze" przedstawiłem 6 sprawdzonych polskojęzycznych narzędzi korektorskich, z których bezpłatnie można korzystać w sieci. Dalej działają one w najlepsze i pomagają sporej liczbie użytkowników w mechanicznej korekcie zaznaczonego tekstu.

Jednakże, aby napisać w odpowiednim stylu dłuższy artykuł czy krótki post w naszym zawiłym języka, pomocne są jeszcze inne narzędzia tego typu. Dlatego też w tym zestawieniu przedstawiam 2 uznane słowniki języka polskiego oraz nie mniej renomowane strony odnoszące się do znajomości ortografii i znaczeń wyrazów oraz do doboru synonimów i obliczania liter/znaków. Oczywiście wszystkie one są również w necie dostępne za darmo.

sjp.pwn.pl

Większość z nas, gdy nie jest pewna znaczenia jakiegoś słowa, to sprawdza jego terminologię w PWN-owskim słowniku języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN wszakże już od 70 lat słynie z wydawania pierwszorzędnych słowników polskojęzycznych. Internetowa wersja jest tego w pełni potwierdzeniem.

Najlepiej świadczy to, iż ludzie komentujący artykuły najczęściej sjp.pwn.pl przedstawiają za źródło swoich informacji. Strona główna serwisu ma 5 działów: poradnia językowa, korpus językowy, młodzieżowo słowo roku, ciekawostki, zasady pisowni, gra. Korzysta się z nich rzetelnie i nowocześnie, za każdy razem lepiej poznając kolejne słowa albo zasady pisowni tych już znanych. Sjp.pwn.pl oferuje nam także dostęp do renomowanego tłumacza Translatica i kultowej PWN-skiej encyklopedii. Więc jest czymś więcej niż "tylko" słownikiem języka polskiego.

SJP.pl

Z usług serwisu SJP.pl z lubością korzystają głównie gracze komputerowi. Lecz jego oferta nie jest obca również nastoletnim uczniom, studentom, nauczycielom i obcokrajowcom. Serwis ten istnieje już od 2002 roku, a stworzył go Marek Futrega - legendarny twórca Kurnika, na potrzeby literaków, będących polską alternatywą gry w scrabble. Obecnie można znaleźć na nim mniej więcej 200 tysięcy haseł, składających się na słownik języka polskiego, ortograficzny, do gier i wyrazów obcych.

Plorto.pl

Serwis Plorto.pl powstał w 2019 roku. Jest rozwijany do dziś, a w jego bazie znajdziemy ponad 5000 odpowiedzi na popularne wątpliwości językowe wraz z przykładami zdań. Oprócz tego Plorto.pl zawiera także ponad 2000 definicji mniej znanych wyrazów, skrótów, oraz wyrażeń slangowych. Osobiście jednak najczęściej użytkuję sekcję z zasadami pisowni oraz zakładkę z interaktywnymi dyktandami.

Aby skorzystać z tych dóbr, serwis oferuje nam cztery bardzo przydatne w autopsji działy: Jak się pisze, Co to znaczy, Zasady pisowni, Dyktanda. Co ważne strona główna tego serwisu nie jest przeładowana reklamami i dostarcza rzetelną treść, co jest w dużym stopniu zasługą jego aktywnych użytkowników.

synonim.net

Synonim jak oficjalna definicja głosi, to "wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście". Synonim.net jest natomiast najlepszą polskojęzyczną stroną internetową, zajmującą się wyszukiwanego synonimów danego słowa lub terminu. O jego sile najlepiej poświadczy fakt, iż zawiera ponad 600 tys. synonimów do prawie 150 tys. słów i wyrażeń.

ile.liter.pl

Ile.liter.pl to świetne narzędzie edytorskie przeznaczone dla osób chcących sprawdzić liczbę znaków lub liter w danym tekście. Z powodzeniem mogą więc z niego z korzystać redaktorzy/blogerzy oraz twórcy SMS-ów i postów na Twitterze, LinkedIn, Pinterest czy Instagramie - aby dostosować się do panujących tam ograniczeń liczbowych znaków/liter. Mamy tu więc do czynienia z małą acz wielce przydatną stroną internetową w pisaniu tekstów na zlecenie i prywatnych postów.

Tak więc...

Ten pięcioliczbowy zestaw słownikowo-edytorski stanowi zatem świetne dopełnienie opisanych już przeze mnie narzędzi korektorsko-stylistycznych tj. Language Tool, Ortograf.pl, iKorektor, Zecerka, Jasnopis oraz JakSiePisze.pl. Wszystkie one są dostępne za darmo i reprezentują odpowiedni poziom użytkowania. A Wy które z nich cenicie najbardziej?