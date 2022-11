Na szybko: Recenzja taniego oczyszczacza powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C @Jaro070 Na szybko: Recenzja taniego oczyszczacza powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C 06.11.2022 21:49

Zbliża się sezon grzewczy, a jest to czas kiedy niestety spada jakość powietrza. Z tego powodu postanowiłem sprawdzić działanie taniego oczyszczacza powietrza Xiaomi. Czy poprawi jakość powietrza w domu? Czy dzięki niemu pozbędziemy się kurzu z domu?

Xiaomi Mi Air Purifier 3C – specyfikacja oraz budowa

· Model: AC-M14-SC

· Zdolność oczyszczania (CADR): 320 m³/h

· Wydajność: do 106m² powietrza na godzinę

· Głośność: od 31 do 61 db

· Zużycie energii: do 29 W (przy maksymalnym 24-godzinnym użyciu – 0,7 kWh)

· Wymiary: (wys. x szer. x gr.) 52 cm x 24 cm x 24 cm (tyle samo, co modele 2S, 2H i 3H)

· Waga: 4,6 kg

· 3-warstwowy filtr: podstawowy filtr PET, filtr cząstek stałych HEPA, adsorpcyjny z węglem aktywnym

· Skuteczność oczyszczania: 100% — duże cząsteczki; 99,99% — filtracja cząsteczek o wielkości 90-110nm; 99,98% - filtracja cząsteczek o wielkości 80-90nm; 99,97% — cząsteczki do 2,5 μm, bakterii, metali ciężkich i substancji organicznych; 99,9% — skuteczność filtracji wirusów i bakterii

· Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, wymaga aplikacji Xiaomi Home

Aby rozpocząć korzystanie z oczyszczacza powietrza firmy Xiaomi, wystarczy wyjąć urządzenie z pudełka, podłączyć do zasilania i włączyć. Xiaomi Air Purifier 3C został wyposażony w laserowy czujnik pyłów PM2.5, który umożliwia pracę oczyszczacza w trybie automatycznym. Urządzenie dobiera prędkość wentylatora do rzeczywistych potrzeb, by zapewniać czyste powietrze oraz niski pobór prądu (maksymalnie 29 W).

Oprócz tego mamy do wyboru 2 tryby pracy:

· nocny - niskie obroty, cicha praca oraz niska skuteczność filtrowania,

· ręczny – prędkość wentylatora ustawiona w aplikacji Xiaomi Home

Urządzenie składa się z dwóch oddzielanych od siebie części. W dolnej znajduję się 3-warstwowy filtr (wstępny, węglowy i HEPA), w formie jednego łato wymiennego modułu. W górnej części mamy wentylator, czujnik jakości powietrza, wyświetlacz i dwa przyciski: jeden służy do włączenia oczyszczacza i przełączania trybu pracy, natomiast drugim zmienimy jasność wyświetlacza lub całkowicie go wyłączymy. Na statycznym wyświetlaczu OLED możliwe jest sprawdzenie aktualnego trybu pracy, informacji na temat stężenia pyłków PM2.5 w μg/m3 oraz stanu połączenia z siecią WiFi.

Aplikacja mobilna oraz własne reguły automatyzacji

Oczyszczacz powietrza Xiaomi został wyposażony w łączność WiFi 2.4 GHz, dzięki czemu można nim sterować zdalnie za pomocą aplikacji Xiaomi Home. Dodanie urządzenia do aplikacji nie powinno nikomu sprawić problemu, ponieważ jesteśmy prowadzeni krok po kroku (w języku polskim) przez cały proces.

Dodanie oczyszczacza w aplikacji jest łatwe i szybkie

Xiaomi Home pozwala sprawdzić stężenie pyłków zawieszonych PM2.5, a także sterować oczyszczaczem. Możemy włączyć, wyłączyć urządzenie, a także zmienić tryb pracy. W trybie ręcznym ustawiamy zasięg działania oczyszczacza, w zakresie od 3 do 40 m2. Im większa wartość, tym głośniejsza praca – maksimum wynosi według producenta 61 dB (to tyle co np. domowy odkurzacz). Sporo, ale nie zawsze musimy korzystać z maksymalnych obrotów wentylatora. Wszystko zależy od jakości powietrza, które chcemy filtrować. W trybie nocnym głośność urządzenia wynosi tylko 31 db (tyle co np. tykanie zegara).

Aplikacja mobilna pokazuje informacje o filtrze (m.in. szacunkowy czas życia w dniach). W moim przypadku po 18 dniach aplikacja wskazuje wartość 88%, czyli filtr będę musiał wymieniać co około 5-6 miesięcy. Mi Air Purifier 3C nie jest wyposażony w czytnik RFID weryfikujący oryginalność filtra, reset licznika dni trzeba wykonać ręcznie – należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/trybu przez sześć sekund, aż wskaźnik świetlny jakości powietrza zaświeci się na zielono przez jedną sekundę, po wyemitowaniu trzech dźwięków filtr zostanie pomyślnie zresetowany. Xiaomi Home pozwala również zmienić jasność wyświetlacza oraz zaplanować automatyczne włączanie lub wyłączanie urządzenia. W ostatnim przypadku mamy do dyspozycji dwie opcje: jedna pozwala zaplanować tylko godzinę włączenia/wyłączenia, druga (Automatyzacja) jest znacznie ciekawsza, bo możemy ustalić własne reguły oczyszczania powietrza.

Ja chcę maksymalnie wykorzystać możliwości urządzenia, więc ustawiłem największą wartość w trybie ręcznym oraz stworzyłem 3 reguły automatyzacji.

> tryb ręczny, gdy stężenie PM2.5 wynosi więcej niż 5

> tryb automatyczny, gdy stężenie PM2.5 wynosi mniej niż 4

> tryb nocny w godzinach 23:30 do 6:00

Aktualizacja trybu następuje dokładnie co 30 minut (dane do chmury są przesyłane w takim interwale) lub wcześniej gdy uruchomi się w aplikację Xiaomi Home.

Dla ciekawskich poniżej zalecenia WHO dotyczące jakości powietrza

Porównanie dostępnych filtrów

Xiaomi oferuje 4 filtry kompatybilne m.in. z oczyszczaczem Mi Air Purifier 3C

Dostępny był również filtr niebieski (M2R-FLP), ale został wycofany ze sprzedaży – dostępnych jest wiele podróbek o wątpliwej jakości. Najnowszy, czarny filtr ZMFL-1-FLA obecnie jest wyprzedany we wszystkich sklepach – nie wiadomo kiedy będzie dostawa.



W domowym zastosowaniu różnica w skuteczności w pochłanianiu zanieczyszczeń o wielkości 0,3 mikrona między klasami E12 oraz H13 nie ma znaczenia. Dla klasy E12 skuteczność wynosi 99,5%, a dla klasy H13 99,95%.

Raz w tygodniu filtr warto odkurzyć :)

Wymienione powyżej filtry są kompatybilne z innymi modelami oczyszczaczy:

· Mi Air Purifier

· Mi Air Purifier 2

· Mi Air Purifier 2C

· Mi Air Purifier 2S

· Mi Air Purifier 2H

· Mi Air Purifier 2 EU

· Mi Air Purifier Pro

· Mi Air Purifier 3

· Mi Air Purifier 3H

· SmartMi Air Purifier

Podsumowanie

Xiaomi Mi Purifier 3C to wyglądający nowocześnie oraz stosunkowo tani oczyszczacz powietrza. Jest prosty w obsłudze i jeszcze prostszy w kwestii konserwacji oraz wymiany filtra. Dzięki potrójnemu filtrowi oczyszczacz zatrzymuje cząstki stałe o różnej wielkości, w tym szkodliwe pyłki PM2.5, a także bakterie oraz wirusy. Moim zdaniem jest to obowiązkowe urządzenie w każdym polskim domu. Uszczypliwi mogą się przyczepić do braku jonizacji, ale do takiej funkcji trzeba dopłacić co najmniej ponad 200 zł (Xiaomi Air Purifier 4), a to sporo patrząc na cenę modelu 3C.

Zalety:

· Nowoczesny wygląd

· Laserowy czujnik pyłków

· Łatwa wymiana filtrów

· Wysoka skuteczność działania (zmniejsza ilość pyłków, zbiera kurz, neutralizuje zapachy)

· Sterowanie za pomocą aplikacji (Android/iOS)

Wady:

· Tryb automatyczny nieprzystosowany do zaleceń WHO, należy ustawić własne reguły w aplikacji

Cena ok. 479 zł