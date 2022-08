Audictus Aurora Pro - nieźle grający, bezprzewodowy głośnik [Recenzja] › @lordjahu › Audictus Aurora Pro - nieźle grający, bezprzewodowy głośnik [Recenzja] 07.08.2022 21:09

Wakacje trwają w najlepsze, mimo iż dla zdecydowanej większości zbliżają się ku końcowi. Ten wspaniały okres wypoczynku, wyjazdów oraz wycieczek obfituje w zmożone użytkowanie elektroniki mobilnej. Coraz chętniej sięgamy po urządzenia ubieralne, zabieramy ze sobą banki energii oraz pakujemy w walizki pomniejsze akcesoria, które w myśl zasady "może się przyda" uzupełniają nam wakacyjne braki w podróży. Jednym z takich urządzeń może być głośnik bezprzewodowy. Niedawno dostałem taki na testy i muszę przyznać, że zaskoczył mnie on bardzo dobrą jakością audio.

Minimalizm akcesoriów

Urządzenie otrzymujemy w podłużnym, twardym kartoniku, w którym oprócz tytułowego głośnika, odnajdziemy intuicyjną instrukcję obsługi (również po polsku) oraz dwa kabelki; zasilanie (USB na USB-C) i kabel AUX (jack-jack). Urządzenie zostało zabezpieczone przeźroczystą folią i osadzone na dwóch gąbkach, chroniących urządzenie podczas transportu.

Po wyjęciu głośnika z pudełka zostałem pozytywnie zaskoczony wysoką jakością wykonania. Producent zastosował tu bowiem mieszankę tworzywa sztucznego dobrej jakości z metalem, co akurat wyszło urządzeniu na dobre pod względem konstrukcyjnym. W przypadku estetyki ponownie mamy do czynienia z mocno palcującym się i zbierającym tłuszcz tworzywem, który swoje nieprzychylne walory prezentuje w pełnym słońcu. Głośnik ten posiada podłużne wykończenie z lekko zaoblonymi krańcami, umożliwiając pewny chwyt jedną ręką, postawienie go poziomo lub pionowo. Na jednej z krawędzi znajdziemy także materiałowy uchwyt do przymocowania pionowego.

Na przedniej jak i tylnej części głośnika zamontowano metalową kratownicę, pod którą znajduje się podwójny głośnik o mocy łącznej 20 W. Boczne jak i okalające krawędzie wykonano z tworzywa sztucznego. Na obu krawędziach bocznych znajdują się; logo producenta oraz informacje o modelu wraz z danymi producenta. Przy dolnej krawędzi głośnika, znajduje się podłużna zaślepka gumowa, pod którą producent zamieścił port zasilania na USB-C, gniazdo AUX oraz miejsce na kartę pamięci microSD. Producent dał w ten sposób do zrozumienia, że jego produkt możemy wykorzystywać bezprzewodowo, ale również za pomocą kabla jack-jack. Port na kartę pamięci, umożliwia wgranie piosenek w formacie mp3 i ich odsłuch na głośniku, bez potrzeby łączenia się po Bluetooth z innym urządzeniem. Bo bokach zainstalowano również gumowe wsporniki, umożliwiające stabilne ulokowanie głośnika na płaskiej powierzchni.

Po drugiej stronie również znajduje się gumowy panel, ale posiada on zgoła odmienną funkcję. Zostały na nim osadzone przyciski sterujące, odpowiadające za poszczególne funkcje urządzenia. Poza klasycznym włącznikiem ulokowanym na samym środku otrzymujemy przyciski do sterowania głośnością lub w przypadku odtwarzania z YouTube do przeskakiwania między utworami. Znalazł si tutaj także przycisk pauzy / wznowienia utworu. Jeden z najbardziej wysuniętych przycisków (z logo słoneczka) odpowiada za sterowanie podświetleniem.

Możemy za jego pomocą włączyć lub dezaktywować podświetlenie RGB, zamontowane wokół dwóch frontowych głośników. Wciskając ten przycisk możemy ustawić barwę jak i prędkość wbudowanych animacji, przeskakując po gotowych presetach, aż do momentu całkowitego wyłączenia podświetlenia. Gdy jednak pozostawimy podświetlenie włączone, możemy skorzystać z prostego powiadomienia o procentowym poziomie głośności, ukazanym jako część podświetlenia na jednym lub dwóch częściach przednich głośników. Gdy jednak zechcemy dezaktywować podświetlenie, będziemy musieli domyślać się realnego poziomu głośności. Zastosowane przyciski są dobrze wyczuwalne, mają niezły skok i są odporne na wilgoć, choć posiadają niestety tendencje do zbierania kurzu.

Największym problemem konstrukcyjnym Audictus Aurora Pro jest niewątpliwie zastosowanie zbyt płytkich, gumowych nóżek. Przy drobnej ingerencji, głośnik potrafi się przewrócić, szczególnie gdy powierzchnia nie jest idealnie płaska. Drugim, mniej lub bardziej znaczącym problemem - zależnego od sposobu połączenia - jest dolna zaślepka. Gdy zechcemy skorzystać z łączności bezprzewodowej lub słuchania muzyki poprzez włożoną kartę pamięci microSD zaślepka może zostać domknięta i problemu nie uświadczymy. Gorzej, gdy zdecydujemy się na łączność kablową via jack-jack. W tym przypadku klapki zabezpieczającej już nie domkniemy, umożliwiając zawilgocenie portów w urządzeniu. Nie wspomnę choćby o niemożliwości wygodnego poprowadzenia okablowania przy tak płytko osadzonych, gumowych nóżkach ...

Specyfikacja techniczna

Moc (RMS) 20 W Pasmo przenoszenia 30Hz - 20 kHz Membrany 50 mm Dynamika przetworników 72 dB Impedancja 4 Ohm Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0 Zakres częstotliwości 2.402 - 2.480 GHz Łączność przewodowa jack 3,5 mm Złącze pamięci microSD Zasilanie wewnętrzny akumulator

USB-C Mikrofon wbudowany Zasięg działania do 15 m Czas pracy do 13 godzin Materiał ABS

stalowa krata

Przygotowanie do pracy

Urządzenie zostało tak zaprojektowane, by w pierwszej kolejności łączyć się bezprzewodowo z urządzeniami pokroju nowych smartfonów, laptopów oraz różnej maści urządzeń posiadających łączność bezprzewodową w standardzie Bluetooth 5.0. Podczas testów łączyłem się z głośnikiem za pomocą smartfona Samsung Galaxy S21 FE. Proces parowania niczym nie różni się od sposobu łączenia innych urządzeń, więc należy go traktować jako banalny. Wystarczy uruchomić głośnik, włączyć w telefonie Bluetooth i przeprowadzić proces parowania.

Po przeprowadzeniu parowania urządzeń otrzymamy informację o procentowym stanie akumulatora oraz otrzymamy możliwość skonfigurowania uprawnień głośnika. Nowością jest zapewne zaimplementowanie w głośniku wbudowanego mikrofonu. Umożliwia on prowadzenie rozmów w systemie głośnomówiącym za pośrednictwem głośnika. Nie uświadczymy już problemów z głośnikami starszego typu gdzie podczas przesyłania muzyki, musieliśmy się rozłączać lub korzystać z mikrofonu w komórce. W tym wypadku Aurora Pro robi to za nas :)

Mobilne centrum rozrywki

Głośnik multimedialny Audictus Aurora Pro świetnie sprawdza się jako urządzenie stacjonarne jak i przenośne. Przekonuje do siebie prostotą parowania z urządzeniami, systemem sterującym oraz bardzo dobrej jakości dźwiękiem. Możliwość użytkowania głośnika w systemie przewodowym jak i bezprzewodowym, opcjonalnie za pomocą zewnętrznej pamięci na karcie microSD, czyni z głośnika, urządzenie w pełni multimedialne. Gdy dodamy do tego dynamiczną animację podświetlenia RGB reagującego na odtwarzaną muzykę, stworzymy iście dyskotekowy nastrój podczas wieczornych imprez na świeżym powietrzu.

Głośnik został wyposażony w certyfikat odporności na wodę (IPX7), co jest niezwykle ważne, gdy wybieramy się na wilgotne tereny, ale i przewidujemy przelotne deszcze. Jakość dźwięku oferowana przez urządzenie jest w zupełności wystarczająca dla większości użytkowników. To typowo grający głośnik o nieco basowym zabarwieniu z dużą, mocno słyszalną głośnością. Nie jest to w żaden sposób urządzenie o audiofilskich zapędach - co to, to nie. W głośniku brakuje nieco głębi, a przy najwyższej wartości dźwięku możemy (ale nie musimy) natknąć się na drobne zniekształcenia. Problem ten dotyczy tylko głośności ustawionej na maksimum, co w moim przypadku zdarzyło się tylko raz podczas testów. Zazwyczaj ustawiałem głośność w okolicach 70-80%, gdyż wyższe wartości były katorgą dla moich bębenków usznych.

Urządzenie działa bezproblemowo na otwartych przestrzeniach, wychodząc poza sztywne ramy 15 metrów zasięgu, czasami nawet podwajając ten wynik. Gdy jednak zechcemy odtwarzać muzykę w zamkniętych pomieszczeniach, posiadających wiele przeszkód terenowych między odbiornikiem a nadajnikiem, w najgorszym wypadku wynik ten zamknie się od 7 do 12 metrów. Wbudowany akumulator pozwala według danych producenta do 13 godzin działania na jednym ładowaniu. Gdy jednak wyłączymy podświetlenie i ustawimy głośność na poziomie ~80%, uzyskamy nawet do 18 godzin na jednym ładowaniu. Jest to o wiele bardziej satysfakcjonujący wynik. Wbudowany akumulator naładujemy za pomocą dołączonego kabla USB na USB-C w nieco ponad jedną godzinę.

Podsumowanie

Po okresie testowym mogę spokojnie napisać; głośnik bezprzewodowy Audictus Aurora Pro to rozsądny kompromis jakości i ceny, szczególnie dla użytkowników poszukujących dobrej jakości dźwięku oraz łączności bezprzewodowej jak i przewodowej. Dużym atutem jest tutaj możliwość prowadzenia rozmów i korzystania z asystenta głosowego za pomocą zaimplementowanego mikrofonu oraz słuchanie utworów muzycznych, wgranych samodzielnie na zewnętrzną kartę pamięci microSD. Dźwięk wydobywający się z urządzenia jest czysty i wyraźny, nieco pozbawiony głębi. Konstrukcja jest wodoodporna i umożliwia uruchomienie podświetlenia RGB.

Bardzo przyzwoicie prezentuje się także cena rynkowa urządzenia. Głośnik bezprzewodowy Audictus Aurora Pro został wyceniony na ~210 zł*, co w moim odczuciu jest ceną dobrą, w zupełności wystarczającą, by posiadać głośnik dobrze grający, z pojemnym akumulatorem i możliwościami. Mimo drobnych wad konstrukcyjnych to wciąż bardzo dobrej klasy głośnik!

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta.