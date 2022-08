Cooler Master MH670 - słuchawki bezprzewodowe z wirtualnym 7.1 [Recenzja] › @lordjahu › Cooler Master MH670 - słuchawki bezprzewodowe z wirtualnym 7.1 [Recenzja] 01.08.2022 19:28

W ostatnim dniu maja bieżącego roku opublikowałem recenzję bardzo dobrze wycenionych słuchawek dla graczy. Mimo iż Cooler Master MG630 jest konstrukcją działającą na przewodzie, to może pochwalić się wygodnymi i miękkimi nausznikami, pasywnie tłumiącymi dźwięki otoczenia oraz dobrej jakości dźwiękiem. Tym razem chciałbym wam przedstawić na łamach bloga nieco wyższej jakości konstrukcję, a konkretnie model bezprzewodowy. Tytułowy Cooler Master MH670 reprezentuje wyższą półkę jakościową, przy dość akceptowalnej cenie mieszczącej się w widełkach 400 zł.

Tworzywo sztuczne wysokiej jakości

Jak można się spodziewać, w tej cenie nie uświadczymy słuchawek z poziomu premium, ale możemy liczyć na dobrej klasy brzmienie oraz bogaty zestaw akcesoriów. Pierwsze zetknięcie z zestawem tuż po otwarciu pudełka jest pozytywne. Kartonowa obwoluta skrywa w sobie plastikowy stelaż z zawieszonymi na nim słuchawkami oraz dołączonym oddzielnie mikrofonem. Tuż pod klapką zapieczętowanego schowka znajdziemy dwa przewody i przejściówki USB. Należy do nich 120 cm przewód ładowania USB-A na microUSB, a także 150 cm przewód jack-jack, będący opcjonalną-klasyczną formą połączenia.

Poza nimi w przegródce znajdziemy odbiornik sygnału radiowego (2,4 GHz) na USB w kształcie pendrive a także przejściówkę z USB-A na USB-C, umożliwiającą podłączenie do posiadających takie wejście, urządzeń. Nie mogło zabraknąć instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej oraz płóciennego etui transportowego.

Urządzenie zostało wykonane w większości z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, przełamujące srebrne loga producenta umiejscowione na zewnętrznych muszlach. Jednolita kolorystyka i nieprzesadny wygląd słuchawek, początkowo ciężko zakwalifikować do serii akcesoriów dla graczy, tym bardziej że nie uświadczymy w nich żadnego podświetlenia krawędzi. Konstrukcja słuchawek jest zwarta i świetnie spasowana, bez ostrych krawędzi czy odstających elementów źle dopasowanych podczas składania. W modelu tym zastosowano elastyczny pałąk z widełkami na muszle, umożlwiający ich obrót pod kątem 90-stopni, co niewątpliwie jest wielką zaletą podczas transportu w dołączonym etui.

W kwestii wygody noszenia, producent zastosował tu spore ilości pianki zapamiętującej kształt, obitej sztuczną skórą względem górnej części pałąka jak i nauszników. Elastyczny i rozsuwany pałąk umożliwia wygodne dostosowanie do głowy osoby starszej jak i młodszego użytkownika. Nauszniki są wystarczająco duże i owalne, umożliwiając objęcie w pełni małżowin usznych. Na szczęście nie uciskają ich one za mocno, co przekłada się na znaczną wygodę noszenia i długotrwałego użytkowania. W pewnym stopniu odcinają one także dźwięki otoczenia, pełniąc funkcję pasywnej redukcji hałasu.

Każdy z nauszników, na dolnej krawędzi muszli, posiada oddzielne centrum dowodzenia. Na prawej muszli znajduje się przycisk zasilania, sterowania wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 7.1, a także złącze ładowania microUSB. Tuż przy nim znajduje się dwukolorowa dioda informująca o statusie urządzenia. Natomiast na lewym nauszniku znajdziemy pokrętło poziomu głośności, przycisk aktywacyjny mikrofonu, port jack 3,5 mm oraz gumową zaślepkę z portem na dopinany mikrofon.

Specyfikacja techniczna

Klasyfikacja słuchawki wokółuszne zamknięte Przetworniki neodymowe 50 mm Impedancja 32 Ohm Pasmo przenoszenia w trybie bezprzewodowym 20 – 20 kHz Pasmo przenoszenia w trybie przewodowym 15 – 25 kHz Czułość 110dB ± 3dB Tryb przestrzenny wirtualny 7.1 Klasyfikacja mikrofonu dookólny Pasmo przenoszenia mikrofonu 50 – 18000 Hz Czułość mikrofonu -40±3dB Łączność nadajnik-adapter 2,4 GHz Oprogramowanie MasterPlus+ Kompatybilność Windows,

Nintendo Switch,

Xbox,

Playstation,

Wymiary 192 x 85.5 x 191.5 mm Waga 346,5 g

Oprogramowanie a czas pracy

Słuchawki Cooler Master MH670 nie wymagają do pierwszego uruchomienia i skonfigurowania żadnej aplikacji dedykowanej. Mimo iż słuchawki są kompatybilne z większością urządzeń na rynku, to w przypadku chęci wykorzystania z wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 na komputerze osobistym PC, będziemy zmuszeni zainstalować oprogramowanie producenta - MasterPlus+.

Program jest bardzo lekki i umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym urządzeń producenta oraz podzespołów komputerowych. W lewym rogu aplikacji wyświetlają nam się podłączone urządzenia - w tym wypadku słuchawki. Klikając w nie, uzyskujemy dostęp do dwóch zakładek: equalizera dźwięku z profilami oraz panel zarządzający dźwiękiem przestrzennym. Możemy w nich ustawić słuchawki pod nasze preferencje, a także pobawić się wirtualizacją dźwięku w standardzie 7.1 zmieniając sceny, a także ich odległość od głośników.

W kwestii czasu pracy na jednym ładowaniu, słuchawki spokojnie poradzą sobie z ~18 godzinami na jednym ładowaniu. Wynik świetny, tym bardziej że ładowanie do pełna zamkniemy w około 45 minutach.

Jakość dźwięku

Słuchawki Cooler Master MH670 reprezentują segment średnio-półkowy. Urządzenie gra bardzo dobrze, ale nie jest to poziom topowych słuchawek. Ten "gamingowy zestaw" w zupełności spełni oczekiwania mniej wymagających graczy komputerowych. Poza wygodą noszenia, słuchawki oferują wiele podbitych, ciepłych oraz dobrze odwzorowanych basów, nieco podkreślonych tonów wysokich, co w ogólnym rozrachunku sprawia, że całość przyjmuje charakterystykę typu V.

W grach słuchawki wypadają nieco lepiej, gdyż szeroka scena bardzo dobrze wpływa na przestrzenność. Natomiast w kwestii dźwięku przestrzennego w standardzie 7.1 nie mam zbyt dobrych wieści. Technologii tej daleko do perfekcji a uruchomienie tej funkcji, subtelnie zmienia brzmienie, niekoniecznie pozytywnie wpływając na gameplay. Porównując np. do słuchawek Razera, jest dobrze, na pewno taniej, a w kwestii jakości nieco gorzej, niestety.

Podsumowanie

Słuchawki Cooler Master MH670 cechuje szeroka kompatybilność, długi czas pracy na jednym ładowaniu oraz wysokiej jakości wykonanie. Zestaw jest kompletny, wyposażony w najważniejsze kable i przejściówki, które staną się nieodzowną bronią dla zapalonych graczy komputerowych. W kwestii jakości brzmienia jest dobrze, wystarczająco dla zdecydowanej większości odbiorców. Największą zaletą urządzenia jest niewątpliwie jego atrakcyjna cena.

Ta klaruje się na poziomie ~380 zł* po niedawnej obniżce, stając się łakomym kąskiem dla poszukujących dobrych słuchawek graczy. Jest to dobrej klasy zestaw bezprzewodowy, któremu do pełni szczęścia zabrakło opcjonalnego łączenia po Bluetooth i zastosowania o wiele krótszego odbiornika USB.

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta.