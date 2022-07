Genesis Helium 800BT - głośniki w standardzie 2.1 dla miłośników RGB [Recenzja] › @lordjahu › Genesis Helium 800BT - głośniki w standardzie 2.1 dla miłośników RGB [Recenzja] 21.07.2022 19:57

Niedawno w portfolio producenta pojawiły się nowe głośniki komputerowe, obsługujące standard 2.1. Zestaw Genesis Helium 800BT został wyposażony w dwa głośniki satelitarne przenoszące wysokie oraz średnie tony, a także jeden niskotonowy. Zestaw ten poza łącznością przewodową, wyposażony został w funkcje bezprzewodowe, umożliwiając połączenie z telefonem poprzez Bluetooth 5.0. Jednym z atutów głośników producenta jest podświetlenie ARGB, umiejscowione na pierścieniach wokół membran.

Dobra jakość wykonania

Urządzenie otrzymujemy w dużym, masywnym pudełku, opakowanym w kartonową obwolutę zapełnioną grafikami produktu oraz specyfikacją techniczną. Tuż pod nią, znajduje się grube kartonowe pudełko z plastikową rączką, pełniące również funkcję transportową. Pudełko jest dwuczęściowe ze skośnym wiekiem, które podczas pierwszych wrażeń daje odczucie, że będziemy mieć styczność z produktem bardzo wysokiej półki jakościowej. Zdejmując wieko i odsłaniając taflę pianki zabezpieczającej, naszym oczom ukazują się zapakowane w folię komponenty oraz woreczek z akcesoriami. Całość została schludnie zapakowana, choć nie jest to jakiś zachwycający poziom.

W skład zestawu poza głośnikami wchodzi kabel do PC (RCA-minijack), kabel USB-ARGB (3-pinowy) - niezbędny przy synchronizacji podświetlenia. Nie mogło zabraknąć instrukcji obsługi w języku polskim oraz dedykowanego pilota. Producent zadbał o kompletne doposażenie swojego zestawu na start, co niezmiernie cieszy.

Przechodząc do jakości wykonania, należy wspomnieć o sporych gabarytach głośników, szczególnie subwoofera, którego wymiary wynoszą 25,5 x 25 x 24 cm. Producent postanowił tym razem zastosować stonowany design bez zbędnych, futurystycznych dodatków. Obudowa została wykonana z płyty MDF co z akustycznego puntu widzenia jest na duży plus. Jedynie fronty głośników zostały wykonane z tworzywa sztucznego, co nie powinno aż tak dziwić - w końcu w tym segmencie cenowym to standard. Dwa pozostałe głośniki satelitarne posiadają 1,5-calowy przetwornik wysokotonowy i 3-calowy przetwornik odpowiadający za niskie, jak i średnie tony. Subwoofer natomiast posiada 7-calowy przetwornik niskotonowy. Zostały one zabezpieczone metalowymi siatkami, otoczonymi podświetlanymi pierścieniami RGB. W kwestii kolorystyki nie mogło zabraknąć czerwonych akcentów marki Genesis i logo producenta, znajdujących się choćby na siatkach zabezpieczających membrany.

W przypadku subwoofera tubę bass-reflexu umieszczono na boku, z lewej strony głośnika. Z prawej strony natomiast znajduje się panel sterujący. Ten wykonany został z tworzywa sztucznego i zawiera przycisk zasilania, pokrętła do regulacji głośności, poziomu basów, wejścia audio RCA, złącze optyczne Toslink (konsola), porty USB do podłączenia satelitów, wyjście przewodu zasilania, port USB do kabla ARGB oraz trzy przyciski trybów pracy. Należy do nich przycisk Mode do zmiany trybu działania - przewód / Bluetooth, Eco - oszczędzanie energii a także przycisk RGB, służący do zmiany animacji podświetlenia.

Specyfikacja techniczna

System audio 2.1 Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0 Zasięg bezprzewodowy 15 metrów Łączność przewodowa mini-jack Pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz Moc (RMS) 60W (30W subwoofer i 2 x 15W satelity) Złącza 3-Pin,

Mini Jack,

Mini-TOSLINK,

RCA/Chinch, Podświetlenie ARGB Zasilanie Sieciowe (230V) Wymiary subwoofer: 25.5x25.5x24 cm,

satelity: 11,3x11x18 cm,

Podświetlenie a sterowanie

Gdy zdecydujemy się jednak rozświetlić bogatą paletą kolorów nasze biurko, musimy wiedzieć, iż producent przygotował kilka domyślnych trybów działania. Domyślnie uruchomiona jest animacja tęczy, w której widoczne będzie pełne spektrum RGB, przechodzące wokoło pierścienia. Kolejny tryb to animacje kolorów stacjonarnych. Przy wciśnięciu nieco dłużej przycisku RGB przy wybranym kolorze, możemy na stałe przypisać go do głośników w trybie podświetlenia ciągłego. Możliwe jest również wybranie trybu podświetlenia, reagującego w rytm odtwarzanej muzyki. Osoby nielubiące się z podświetleniem na głośnikach, mają opcję całkowitego wyłączenia podświetlenia RGB.

Zastosowane podświetlenia są bardzo jasne i wyraźne, a przejścia między barwami płynne. Głośniki Helium 800BT są kompatybilne z systemami Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion oraz AuraSync, umożliwiając synchronizację podświetlenia z innymi peryferiami swojego zestawu PC, co przekłada się na wsparcie oprogramowania płyty głównej dla uzyskania jednolitego systemu podświetlenia dla całego zestawu komputerowego. Możemy także ustawiać kolory za pomocą dołączonego do zestawu pilota.

W moim odczuciu jest on jednak nieco za mały, przez co nieporęczny, szczególnie w dłoni osoby dorosłej. By móc sparować pilota z zestawem, należy jednocześnie przytrzymać przyciski -sub i +sub.

Łączność bezprzewodowa

Głośniki Genesis Helium 800BT oferują wsparcie łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0. Parowanie urządzenia z telefonem przebiega bezproblemowo, ale zauważalnie spada jakość odtwarzanego dźwięku. Z drugiej strony możemy wybierać między korzystaniem z głośników w kwestii łączności przewodowej lub bezprzewodowej, przełączając się między trybami lub całkowicie darować sobie przewód na rzecz przesyłania muzyki tylko w formacie bezprzewodowym. Dowolność ta umożliwia łatwe przenoszenie zestawu z miejsca na miejsce i łączność z innymi urządzeniami. Największa odległość od odbiornika zalecana przez producenta to 15 m w linii prostej. Gdy jednak sygnał napotka na przeszkody terenowe np. ściany, to zasięg może się drastycznie skrócić. Według moich obserwacji realna odległość działania bezprzewodowego mieści się w granicy ~12 metrów.

Jakość dźwięku

Głośniki miałem głównie podłączone do komputera stacjonarnego PC, ale także do laptopa Acer Swift 3 oraz konsoli Xbox Series S. W kwestii bezprzewodowej łączyłem się za pomocą wcześniej wspomnianego laptopa, a także urządzeń mobilnych Samsung Galaxy S21 FE oraz Motorola Moto G8 Power. Głośniki Helium 800BT nie brzmią plastikowo, dostarczają one solidne, przyjemne i rozrywkowe brzmienie. Nie jest to może poziom audiofilskich urządzeń, ale w zupełności trafia do ucha typowego użytkownika. W swoim budżecie głośniki prezentują satysfakcjonujący poziom, który zaskakuje dynamika oraz energicznością. Brzmienie jest ocieplone, ale można się w razie czego posiłkować regulacją tonalną. Średnie tony są lekko wycofane, szczególnie w górnym rejestrze, ale dość szczegółowe a soprany nieco przycięte.

Helium 800BT spisuje się przyzwoicie przy szerokiej gamie gatunków muzycznych, choć przy mocno wysokim poziomie głośności pojawiają się znaczne zniekształcenia. Gdy zaczniemy zwracać uwagę na muzykę lub elementy dźwiękowe z gier komputerowych, szybko zatęsknimy za nieco lepszej klasy dźwiękiem przestrzennym. Zestaw głośników producenta nie pozwoli uzyskać takiej przestrzenności jak w standardzie 5.1 lub 7.1, ale oferuje dość niezłą jakość audio. W przypadku gier wieloosobowych oraz singleplayerowych jest bardzo dobrze. Mimo iż głośniki mają problem z wykryciem dźwięku w danym kierunku, to ogólnie spisują się całkiem dobrze ... w końcu to nie poziom słuchawek.

Podsumowanie

Głośniki Genesis Helium 800BT to bardzo dobrej jakości głośniki w standardzie 2.1 i cenie dobijającej do ~500 zł. Oferują one uniwersalne i przyjemne rozrywkowe brzmienie, które powinno zadowolić zwykłych użytkowników. Poza funkcją bezprzewodowego słuchania muzyki, głośniki posiadają również opcjonalną możliwość podświetlenia RGB i synchronizacją z popularnymi platformami personalizacyjnymi. Producent zadbał, by zestaw startowy oferował wszystkie najpotrzebniejsze akcesoria.

Urządzenie zostało dość wysoko wycenione na rynku elektroniki dla graczy. Zapewne podświetlenie mocno podbija cenę zestawu oraz obecna sytuacja rynkowa na świecie. Niemniej jednak głośniki Genesis Helium 800BT zostały wycenione na ~499 zł*, co może być niezłą gratką dla osób zastanawiających się nad zakupem.

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta.