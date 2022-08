Logitech Signature K650: stare łączy się z nowym ... bezprzewodowo [Recenzja] › @lordjahu › Logitech Signature K650: stare łączy się z nowym ... bezprzewodowo [Recenzja] 19.08.2022 10:41

Wraz z początkiem roku trafiła do mnie na warsztat myszka ergonomiczna Logitech Signature M650, stworzona dla użytkowników biurowych prawo, jak i leworęcznych. Charakteryzowała się ona wysokiej jakości wykonaniem, rozbudowanym oprogramowaniem dedykowanym oraz długim czasem pracy na wymiennym akumulatorze AA. Tym razem producent postanowił nieco wzbogacić zestaw swojego portfolio, wypuszczając dedykowaną myszce klawiaturę bezprzewodową, która niedawno miała swoją światową premierę. Logitech Signature K650 to klasycznie wyglądająca klawiatura bezprzewodowa, stworzona do pracy biurowej, ale i bardzo podstawowej rozrywki. Zadowoli w szczególności użytkowników wcześniej wspomnianej myszki komputerowej oraz miłośników ergonomii.

Ekologiczne wykonanie

Ponownie otrzymujemy produkt w ekologicznym kartoniku, w którym poza samą klawiaturą, producent dorzucił odbiornik USB Logi Bolt, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Klawiatura została zapakowana w biały papier, chroniąc ją w transporcie przed czynnikami zewnętrznymi, zachowując przy okazji jej czystość. Urządzenie zostało wykonane z tworzywa sztucznego z certyfikatem pochodzenia z recyklingu plastików konsumenckich. W przypadku testowanej przeze mnie białej wersji kolorystycznej zastosowano tu 21% takich tworzyw a w przypadku koloru grafitowego aż 28%. Taki zabieg znacząco ogranicza nasz ślad węglowy.

Wyjmując klawiaturę z pudełka, zauważymy z jak lekkim akcesorium, przyszło nam pracować (~700 g). Jest smukła, nie zajmuje za dużo miejsca na biurku i została wyposażona w wygodną podpórkę na nadgarstki, zwiększając komfort pracy przy długich sesjach przed komputerem. Ta klasycznie wyglądająca klawiatura na pierwszy rzut oka nieznacznie różni się od innych modeli dostępnych na rynku, ale to tylko pozory. Urządzenie zostało świetnie wykonane i złożone. Konstrukcja jest odporna na zginanie, zachowując swój pierwotny kształt. Zastosowana podpórka została wykonana z tworzywa sztucznego o szorstkim wykończeniu, zadowalająco trzymając nadgarstki w jednej pozycji, bez zbędnego przesuwania się po obudowie. Kwestie wizualne pozostawię każdemu indywidualnie, ale mnie osobiście bardzo podoba się powrót do klasycznej budowy klawiatury.

Producent zastosował w swoim produkcie głęboko amortyzowane klawisze. Posiadają one specjalne wgłębienia, umożliwiając szybkie i bezproblemowe pisanie a dobrej klasy skok i wytłumienie, spowodują, że nie będziemy przeszkadzać innym osobom w pracy. Poza pełnowymiarowym układem klawiszy znajdziemy tutaj również klawisze skrótów, zdolne wywoływać za pomocą "Fn" zrzut ekranu, przełączanie się między okienkami, wycinanie treści czy uruchomienie programów biurowych. Bliżej górnej krawędzi znajdziemy sześć przycisków multimedialnych, odpowiedzialnych za sterowanie głośnością odtwarzanej muzyki oraz utworami.

Na prawym boku klawiatury znajduje się suwak zasilania, za którego pomocą zainicjujemy działanie urządzenia, jedynie po podłączeniu do komputera odbiornika Logi Bolt, tudzież bezprzewodowo za pomocą łączności Bluetooth. Na spodzie natomiast znajdują się specjalne otworki, umożliwiające pozbycie się z klawiatury płynów, w momencie przypadkowego zalania. Znajdują się tutaj także odginane nóżki, umożliwiając dostosowanie kąta nachylenia urządzenia w trzech wymiarach - na płasko, 5 stopni oraz 10 stopni. Nóżki, jak i dolna część klawiatury zostały wyposażone w gumowe ograniczniki, uniemożliwiające przesuwanie się klawiatury po płaskiej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Łączność odbiornik Logi Bolt USB

Bluetooth® Low Energy (Bluetooth 5.1) Zasięg do 10 m Powiadomienia świetlne CapsLock

Stan akumulatora

Akumulator 2x bateria AA Czas pracy do 36 miesięcy Oprogramowanie Logi Options+ Kompatybilność Logi Bolt Windows 10+

macOS 10.15

Linux

Kompatybilność Bluetooth Windows 10+

macOS 10.15+

ChromeOS

Linux

iPadOS 14+

iOS 14+

Android 8.0+ Wymiary 193,5 mm x 457,3 mm x 24 mm Waga 700,23 g bez odbiornika (1,8 g) i z 2 alkalicznymi bateriami AA (48,23 g)

Opcjonalne oprogramowanie

By móc skorzystać z klawiatury, wystarczy ją sparować z urządzeniem po Bluetooth lub skorzystać z dołączonego do zestawu odbiornika na USB Logi Bolt. By jednak skorzystać z mnogości dodatkowych funkcji, będziemy musieli zainstalować dedykowane oprogramowanie Logi Options+, kompatybilne z nowszymi urządzeniami producenta.

Na głównym ekranie będziemy mogli sprawdzić urządzenia sparowane z odbiornikiem oraz ich stan naładowania. Klikając bezpośrednio w urządzenie, otrzymamy dostęp m.in do personalizacji skrótów funkcyjnych na klawiszach multimedialnych oraz możliwość przypisywania programów użytkowych. Niby banał, ale umożliwia szybkie przełączanie się między nimi, bez potrzeby przeszukiwania zasobów komputera. Są też opcje umożliwiające aktualizację oprogramowania układowego.

Praktyka czyni mistrza

Klawiatura została wyposażona w dwie baterie alkaiczne AA LR6 1.5V. Według zapewnień producenta ogniwa te mają przyczynić się do bardzo długiego czasu pracy na jednym ładowaniu, zbliżającego się nawet do 36 miesięcy działania (3 lata). To bardzo dobry wynik, który możemy nieco zmodyfikować, wyposażając się w wymienne akumulatorki wielokrotnego użytku. Sama praca na klawiaturze jest nadzwyczaj przyjemna. Specjalnie dostosowane klawisze znacząco przyczyniają się do szybkiego pisania a zastosowana amortyzacja, znacząco niweluje odgłosy stukania w klawiaturę.

Bardzo spodobał mi się jasny kolor wykończenia klawiatury, który nieco modyfikuje moje stanowisko pracy, w którym króluje czerń. W kwestii utrzymania klawiatury w czystości wcale nie jest tak źle, gdyż sam producent na swojej stronie zaleca przecieranie ją szmatką na sucho lub za pomocą specjalnego odtłuszczacza do elektroniki. Wróżę mu dość sporą żywotność, choć zabrakło mi choćby specjalistycznego uchwytu na klawisze, by móc je wygodniej podważyć i dostać się do przestrzeni między klawiszami a obudową. Te przestrzenie bardzo ciężko się czyści, gdyż lekko zaoblone klawisze, zbyt sztywno łączą się z plastikową obudową. Można tego dokonać choćby za pomocą ostrego noża, ale boję się, że za niedługo klawisze te zostaną mocno zniszczone.

Podsumowanie

Klawiatura Logitech Signature K650 for Business zrobiła na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie, przypominając mi czasy klasycznych urządzeń tego typu. To bardzo wydajne narzędzie pracy z dużą ilością funkcji i skrótów programowych do uzyskania za pomocą dedykowanej aplikacji. Na duży plus należy także dodać łatwy proces czyszczenia, odporność na zalanie oraz długi czas pracy na akumulatorkach AA. Klawiatura niedawno miała swoją światową premierę i dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych - białej* oraz grafitowej* w zestawach z dołączoną myszką M650, której recenzję robiłem niedawno na blogu. Zestaw ten został wyceniony na kwotę ~500 zł. Jednak gdy nie potrzebujemy myszki, możemy zakupić samą klawiaturę na stronie producenta, z darmowym transportem za jedyne 219 zł w różnych wersjach językowych ;)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)