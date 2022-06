Monitor Acer SB271 do zastosowań biurowych [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Monitor Acer SB271 do zastosowań biurowych [Recenzja] 28.06.2022 23:36

Niedawno w domowym warsztacie pojawił się tytułowy monitor Acer SB271. Ta 27-calowa matryca została stworzona do zastosowań biurowych, podstawowej obróbki graficznej, a także pod mniej wymagające gry komputerowe. Producent nie zastosował tu jakichś rewolucyjnych technologii czy nowoczesnych portów do przesyłu obrazu, ale stworzył przystępny cenowo produkt, który może ucieszyć oko już przy pierwszych wrażeniach.

Cienkie ramki to atut

Monitor otrzymałem w oryginalnym kartonie, dodatkowo zabezpieczony styropianowymi ściankami. Wśród akcesoriów znajdziemy plastikową podstawkę, nóżkę montażową, kabel zasilający wraz z zasilaczem sieciowym, kabel HDMI oraz kabel jack-jack. W opakowaniu nie zabrakło bogatej dokumentacji w postaci instrukcji obsługi, karty produktowej i gwarancyjnej.

Pod względem wykonania, model ten reprezentuje średnią półkę cenową monitorów do zastosowań rozrywkowo-domowych, a nawet biurowych. Do produkcji użyto tworzyw sztucznych dobrej jakości, a obudowa została dodatkowo wykończona szorstkim w dotyku plastikiem. Sama instalacja nóżki do podstawki jest dziecinnie prosta i wymaga od użytkownika jedynie nieco siły i dokręcenia śrubki przy podstawie. Monitor Acer SB271 nie umożliwia zainstalowania innego typu uchwytu, gdyż nie posiada standardu VESA z tyłu obudowy. To rodzi wiele problemów na start, więc dobrze o tym wiedzieć.

Monitor posiada płaską konstrukcję o cienkich ramkach, które niewątpliwie są zaletą. Model ten wpisuje się w autorską technologię ZeroFrame, gdzie ramka nie zajmuje już tak dużej powierzchni jak w poprzednich modelach producenta. Ramki boczne i ramka górna ma niecałe 2 mm grubości a dolna z logo producenta 5 mm. Do tego należy doliczyć 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości FullHD w standardzie 16:9 i odświeżaniu na poziomie 75 Hz. Kąty widzenia to 178 stopni w pionie i poziomie oraz czas reakcji na poziomie 1 ms.

Z tyłu monitora, przy dolnej krawędzi umiejscowiono tabliczkę znamionową produktu wraz z miejscem na dedykowany uchwyt podstawki oraz przestrzeń z portami. Tu nie mamy co liczyć na dużą ilość nowoczesnych portów do przesyłu obrazu. Musimy zadowolić się portem HDMI, VGA oraz dwa wejścia jack 3,5 mm oraz wejście zasilania. Znalazło się tu także miejsce na Kensington Lock.

Monitor Acer SB271 został wyposażony we wbudowane głośniki w technologii Stereo. Wewnątrz obudowy znajdują się dwa głośniki po 2W każdy. Dźwięk wydobywa się z dwóch głośników ulokowanych pod dolną krawędzią ekranu.

Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz IPS LCD Wielkość matrycy 27 cali Rozdzielczość Full HD 16:9 1920 x 1080 Odświeżanie 75 Hz Jasność 250cd/m2 Czas reakcji 1 ms Kąty widzenia 178 stopni w pionie i poziomie Pobór mocy 25 W Głośniki Stereo 2x 2W Pochylenie ekranu od -5 stopni do +15 stopni Wymiary 612,3 x 437,1 x 211,7 mm Waga 3,5 kg

Instalacja a zarządzanie

Po wyjęciu monitora z pudełka, szybkiej instalacji podstawki i po podłączeniu do komputera, możemy od razu rozpocząć pracę na gotowym zestawie. W zdecydowanej większości przypadków ustawienia początkowe w zupełności wystarczą do sprawnego wyświetlania treści na ekranie, choć nieco bardziej zaawansowanym użytkownikom, polecam zabawę w topornym do granic panelu OSD.

Gdy podłączymy zasilanie do monitora, na pewno rzuci nam się w oczy niebieska dioda ulokowana na prawej krawędzi dolnej ramki. Przy tej wystającej diodzie LED, znajdziemy, a raczej wyczujemy palcami 6 przycisków funkcyjnych, służących do sterowania panelem. Patrząc na ekran od frontu, na krawędzi ramki znajdziemy tylko oznaczenie przycisku zasilającego, a resztę ... no cóż, musimy się domyślać.

Wchodząc głębiej w opcje monitora, otrzymamy dostęp do panelu OSD w języku polskim z takimi zakładkami personalizacyjnymi jak Obraz, Kolor, Audio, Wydajność, OSD, System oraz Informacje. Możemy w tym miejscu samodzielnie próbować ustawić monitor pod własne preferencje, skorzystać z programów firm trzecich lub skorzystać z gotowych presetów, przeczesując fora tematyczne.

Wrażenia z użytkowania

Tydzień wzmożonej pracy zdalnej wystarczył, bym wyrobił sobie o tym monitorze dość pozytywne zdanie. Acer SB271 służył mi głównie jako monitor pod giercowanie na laptopie, ale i podgląd ścieżek w programach graficznych. Monitor ten stał się nieocenionym towarzyszem pracy twórczej oraz rozrywki w godzinach wolnych. Mimo iż posiadam w domu monitor dedykowany graczom, również 27-calowy, to muszę przyznać, że model ten może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami w kwestii wyświetlanego obrazu.

By odpowiednio dostroić monitor przed pracą graficzną, musiałem go spersonalizować w opcjach OSD oraz posiłkować się dostępnym w Internecie programie EIZO monitor test. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności i kalibracji kolorów mogłem przystąpić do pracy.

Tu pragnę pochwalić producenta za zastosowanie autorskiej technologii BlueLightShield, która znacząco ogranicza efekt migotania obrazu. W przypadku prac graficznych jest to odłączny element dobrego monitora, szczególnie gdy tak jak ja, dużo czasu spędza się przed ekranem. W trakcie testów monitor posłużył mi głównie jako podgląd gotowych projektów filmowych w programie BlackMagic DaVinci Resolve, w którym montuję filmy dla klientów.

Najbardziej zabrakło możliwości dowolnego obracania ekranu względem podstawki a w szczególności złącza VESA. Jako grafik filmowy preferuję biurkowe ramię do monitora, by móc samodzielnie ustawić kąt nachylenia czy odległość od ściany. Tu nie mamy takich możliwości, nawet w kwestii regulacji wysokości ekranu. Domyślnie spoczywa on na stałe na wysokości 8 cm od podstawy biurka.

Podsumowanie

Monitor Acer SB271 debiutował pod koniec zeszłego roku i przez ten czas, jego cena rynkowa stawała się coraz bardziej atrakcyjna. Pod warunkiem że użytkownik nie potrzebuje wodotrysków a prostą łączność VGA lub HDMI, zniesie podstawowe głośniki 2x 2W oraz doceni jakość oferowaną przez 27-calowy ekran IPS LCD, to jestem zdania, że wyjdzie z zakupu jako zadowolony użytkownik. Cena produktu na tę chwilę wynosi około ~750 zł* zależnie od wybranego sklepu z elektroniką. Moim zdaniem to dobry wybór za małe pieniądze.

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)